Detienen a prófugo por violencia de género tras una persecución en la madrugada

En un operativo desarrollado durante la madrugada de este miércoles 2 de octubre, el Grupo Dinámico de Prevención del Delito (conocido como "Zorros") arrestó a un hombre de 35 años que se encontraba prófugo de la justicia por un caso de violencia de género.

La intervención se produjo cuando efectivos policiales que realizaban recorridos de prevención en las inmediaciones de la Avenida 1° de Mayo detectaron a un individuo que, al percatarse de su presencia, intentó escapar ingresando a las malezas del Río Grande. Tras una breve persecución, los oficiales lograron aprehenderlo cerca de la 1. El detenido opuso resistencia, por lo que fue necesario emplear la fuerza mínima indispensable para reducirlo.

Una vez identificado, se confirmó que existía un pedido de paradero en su contra por una investigación penal preparatoria por violencia de género. Además, había violado una medida judicial perimetral que protegía a su expareja.

La víctima se presentó en el lugar de los hechos, donde ratificó la situación de riesgo y solicitó formalmente la intervención de las autoridades.

El individuo fue trasladado a dependencias policiales y quedó a disposición de la Fiscalía de Violencia de Género, que continuará con la investigación.