Asesinó a su expareja, a su exsuegra y raptó a su niño

La Policía de Entre Ríos encontró ayer por la tarde al niño de cinco años que era intensamente buscado y a su padre, Pablo Laurta, quien quedó detenido como presunto autor del doble femicidio de la madre y la abuela del niño en Córdoba.

Según confirmaron fuentes del caso, el niño se encuentra en buenas condiciones de salud. Las autoridades los hallaron en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, y se sospecha que iban camino hacia Uruguay, país de donde es oriundo el presunto femicida.

La Fiscalía especializada en Violencia Familiar de Córdoba, a cargo del fiscal Gerardo Reyes, investiga el caso como un "doble crimen seguido por la sustracción del menor".

El sábado la Unidad Judicial Homicidios confirmó el hallazgo de los cuerpos de Luna Giardina, madre del niño, y de su abuela materna, Mariel Zamudio. Las mataron dentro de su casa, ubicada en San Pedro Toyos y Chimu, en Córdoba capital.

El doble femicidio y el rapto del nene se descubrieron tras un llamado al 911 que dio aviso de detonaciones de arma de fuego.

"La desaparición del niño está vinculada a una investigación por Homicidio Doblemente Calificado ocurrido en la misma fecha y lugar en el que las víctimas fueron la madre y la abuela del niño", había comunicado oficialmente el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, luego de que se activara el Alerta Sofía para dar con su paradero.

Las primeras pistas condujeron a los pesquisas hacia el hotel Berlín, en Gualeguaychú. Rápidamente se desplegó un operativo conjunto entre la Policía de Córdoba y la de Entre Ríos.

Entre ambas fuerzas interceptaron al supuesto femicida mientras esperaba un taxi para cruzar la frontera junto a su hijo.

En la tarde de ayer, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, brindó una conferencia de prensa y dio algunos detalles del operativo para poder dar con el femicida. Destacó el trabajo de la Policía de Entre Ríos, quienes llevaron a cabo el arresto, y también del trabajo de la Justicia para dar con el paradero del hombre junto a su hijo de cinco años.

"Pudimos determinar a través de la intervención telefónica, y un trabajo exhaustivo y minucioso, con el área tecnológica y el área de investigación, logramos tener escucha en tiempo real del teléfono de esta persona que había sustraído a su hijo y había cometido este doble femicidio", señaló.

Y agregó: "A partir de la madrugada empezamos a cruzar sus comunicaciones y logramos determinar que estaba en la ciudad de Gualeguaychú, que se había ido en un taxi desde Córdoba hasta allí. Inmediatamente, me puse en contacto con mi par de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, a quien debo agradecerle especialmente a él y su policía, un trabajo absolutamente profesional".

Posteriormente, confirmó que investigan la desaparición de un chofer de aplicación que habría sido contratado para llevarlo desde la ciudad de Concordia hasta Entre Ríos. "El último dato que aporta su familia y la ubicación de su teléfono da en Federación. El vehículo apareció quemado en la zona de Villa Escobars de Retiro. Hay testigos que identifican a Pablo Rodríguez Luarta, en el lugar, con lo cual estimamos que ha sido él quien quemó el vehículo", explicó.

"No hemos logrado dar todavía con el cuerpo o encontrar a la persona en el estado que estuviere, pese a que se han hecho rastrillajes en la zona. Lo estuve hablando con el ministro Roncaglia, ellos están centralizando la búsqueda en un punto específico en Entre Ríos, porque es probable que haya ingresado a la provincia de Córdoba ya solo manejando el vehículo Corolla", completó respecto a la situación de Luarta, a quien no le adjudicó el incendio en la iglesia evangélica donde murieron dos niños.

Sobre el principal sospechoso

LAURTA | ERA URUGUAYO Y VIVÍA EN LA LOCALIDAD DE BUCEO, EN MONTEVIDEO.

El detenido por el doble femicidio se presentaba en redes sociales como un “militante anti-feminista”. Había creado una cuenta de X llamada “Varones Unidos”, y la definía como un “espacio para el debate de género”. También se define como empresario de medios digitales. En la página web de esta cuenta compartió su versión de la disputa por la tenencia del hijo que compartía con Luna Giardina.

“Cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil”, se tituló el artículo. “Desde que comenzamos la relación, me manipula y me obliga a hacer cosas que yo no quiero, como tener relaciones sexuales cuando yo no quería, a ir a Uruguay cuando yo no quería, no me dejaba tener redes sociales, no me dejaba tener celular y no me dejaba trabajar”, había relatado la mujer.

Y siguió: “No puedo emitir opiniones respecto a la crianza de mi hijo, no me deja comprar ropa, no me da dinero para que pueda comprarme lo que yo quiera. Desde que estamos en pareja, cuando yo estaba embarazada, me quise separar porque él me insultaba todo el tiempo, me pegaba cachetadas que él decía que no eran golpes porque según él ‘no eran tan fuertes’. Luego que nació mi hijo, decidió realizar un ADN porque decía que el niño no era su hijo”.