Asi fue la detención de Pablo Laurta

La intensa búsqueda de Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de su expareja y su exsuegra en Córdoba, tuvo su desenlace este domingo en el restaurante del Hotel Berlín de Gualeguaychí, Entre Ríos. Dos policías de civil lo sorprendieron mientras se disponía a desayunar, frustrando sus planes de huir a Uruguay. Su hijo Pedro, de 5 años, que se encontraba con él, fue rescatado sano y salvo.

El operativo culminó con la captura de Laurta, poniendo fin a una fuga de casi 24 horas que había comenzado tras el brutal crimen en Córdoba.

Desayuno truncado y rescate conmovedor

Según las nuevas precisiones, Laurta se encontraba en el área de desayuno del hotel, a punto de sentarse a comer, cuando fue abordado por los efectivos policiales de particular. La sorpresa fue total para el presunto femicida, que no opuso resistencia.

Al momento de la detención, el pequeño Pedro, que estaba con su padre, corrió asustado al percatarse de lo que ocurría. Inmediatamente, fue puesto a resguardo por personal policial femenino. Las imágenes del niño abrazando a una de las oficiales, que se viralizaron, simbolizan el alivio tras la angustia por su desaparición.

Tras ser capturado, Laurta se descompensó y fue trasladado a un hospital local, donde permanece bajo custodia policial. El niño fue llevado a la Comisaría del Menor para su contención.

La trama que llevó a Gualeguaychú

La clave para dar con el paradero del prófugo fue el trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad de Córdoba y Entre Ríos, que lograron conectar varias pistas:

Remisero desaparecido: La familia de Martín Palacios, un remisero de Concordia, había denunciado su desaparición tras haber sido contratado por Laurta. Auto quemado: El Toyota Corolla del remisero apareció incendiado en Córdoba, cerca de la escena del doble femicidio. Este hallazgo fue el nexo crucial. Rastreo telefónico: La geolocalización del teléfono celular de Laurta lo ubicó nuevamente en Gualeguaychú, permitiendo a la policía montar el operativo cerrojo en el Hotel Berlín.

