La violencia en el ámbito escolar

En los últimos días hemos sido alertados por la continuación de las situaciones de violencia en las escuelas y colegios de la Argentina, con algunos casos que, realmente, son conmocionantes.

Lamentablemente este es un fenómeno que se manifiesta en muchos países. Unicef, hace pocos años, realizó una consulta entre un millón de alumnos de más de ciento sesenta países. La mitad de ellos expresó que sufría violencia de parte de sus propios compañeros de aula. El 30% había sufrido situaciones de acoso, y el mismo porcentaje aceptaba haberse involucrado en peleas físicas. El diagnóstico es sombrío.

Nuestro país suele aparecer en los primeros lugares entre los países con mayor incidencia del bullying y ciberbullying. El 70% de los chicos y chicas son víctimas de estas situaciones según la ong internacional Bullying Sin Fronteras. Cuatro de cada cinco situaciones se verifican en ámbitos escolares y el resto en redes.

Para todos los miembros de la comunidad educativa la escuela debería ser un lugar seguro, y nadie tendría que ser temeroso al asistir a ella. Sin embargo, como se ve, puede ser un espacio peligroso.

Más allá de las responsabilidades que le podemos adjudicar a las instituciones educativas para detectar, prevenir y eliminar estas situaciones, no podemos negar que a la escuela llegan los fenómenos que se producen en la sociedad en general, y en los ámbitos domésticos en particular.

Argentinos por la Educación reporta una encuesta del 2021 en la cual se consultó a alumnos del último año de la primaria. El 53% de ellos dice haber hablado sobre temas de violencia y abuso con alguien de la escuela.

El 32% de los directores de las escuelas públicas, manifiesta haber intervenido en casos de violencia en los hogares de sus estudiantes. En la Provincia de Jujuy este valor llega al 47%. Estos datos demuestran que hay un esfuerzo creciente de las autoridades educativas por involucrarse y dar cuenta de los casos que les son informados a ellas.

En alguno de los últimos casos que han provocado un impacto nacional, se ha evidenciado el papel de las redes sociales, en las cuales conviven grupos que alientan estas respuestas violentas en los colegios. Esto demuestra que las instituciones se enfrentan a fenómenos muy complejos.

Más allá de los casos resonantes, la violencia en estos ámbitos puede adoptar formas físicas, psicológicas, racistas o sexuales.

Para el investigador de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref), Ricardo D'Amico, las señales previas y la prevención de estos hechos son el núcleo del problema.

Todavía hay una distancia abismal entre la norma, la Ley 26.892 de convivencia en ámbitos educativos, y las respuestas efectivamente establecidas. Es necesario que los reglamentos dejen de ser lindos documentos para convertirse en prácticas cotidianas y eficientes.

Según D'Amico, buena parte de los alumnos observan pasivamente estas situaciones y eso las refuerza. Por eso es importante trabajar con esos grupos para alentar su participación activa en contra de los actos violentos.

No podemos dejar de señalar que en una sociedad en la cual, desde lugares de poder o los medios, se recurre al insulto, la desvalorización y la confrontación para enmarcar las diferencias, estos comportamientos refuerzan las actitudes violentas que se manifiestan en todos los ámbitos de la sociedad.

Para la escuela, dejando en claro que no es la gran responsable de la violencia que se encuentra en ella, lo recomendable es promover la escucha antes que la sanción, los proyectos cooperativos, las actividades compartidas, y, en general la enseñanza de la resolución pacífica de las controversias.

La prevención y eliminación de los comportamientos violentos es una responsabilidad colectiva.