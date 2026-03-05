Maternar sin culpa: vínculos que nacen del deseo

POR LAURA KROCHIK

"¿Se puede maternar sin culpa?". Es, quizás, la pregunta que más escucho en mi consultorio y la que resuena con más fuerza en el corazón de las mujeres que acompaño. Hoy, en pleno 2026, las estadísticas siguen siendo contundentes: 9 de cada 10 madres sienten culpa al dedicar tiempo para sí mismas, ya sea para hacer ejercicio, salir a caminar o simplemente disfrutar de un café en silencio.

La culpa no es un sentimiento natural; es una construcción que aparece cuando sentimos que "deberíamos ser otra cosa". Nos exigimos ser más pacientes, estar más disponibles, ser más perfectas. Sin embargo, criar no es seguir un manual de normas rígidas; es construir un vínculo vivo. Y un vínculo sano necesita coherencia interna, no mandatos externos.

El peso de la exigencia

Vivir la maternidad desde el perfeccionismo sostenido tiene efectos reales. La ciencia es clara: el estrés materno persistente, alimentado por la autoexigencia, se traduce en ansiedad y agotamiento. Cuando una madre vive en un estado crónico de tensión, su cuerpo y sus emociones lo manifiestan, afectando no solo su bienestar integral, sino también la calidad del encuentro con sus hijos.

Recuerdo siempre el caso de una mamá que, tras años de sentirse insuficiente por no lograr la "perfección", decidió empezar a pedir ayuda y expresar su cansancio con honestidad. Me conmovió cuando me contó que su hijo ya no se frustraba ante su falta de disponibilidad absoluta. Al contrario: lo que cambió fue la aparición de una sinceridad emocional que construyó entre ambos una mirada cómplice y nueva.

Lo que los hijos necesitan

Nuestros hijos no necesitan madres perfectas. Necesitan adultos presentes, emocionalmente disponibles, que puedan mirarlos sin perderse a sí mismos en el camino. Liberarse de la exigencia no es falta de compromiso; es, precisamente, un acto de amor y coherencia que trae beneficios tangibles.

Vínculos auténticos: La relación se fortalece porque deja de basarse en el miedo a fallar y empieza a nutrirse de la conexión real.

Límites con amor: Se establecen desde la conciencia y no desde la rigidez, permitiendo un desarrollo emocional más sano.

El valor de la imperfección: Los niños aprenden, a través de nuestro ejemplo, a aceptar la vulnerabilidad humana como un activo emocional fundamental.

Maternidad sostenible

Para transitar este camino y diluir la culpa, propongo cuatro pilares que yo llamo herramientas de sostenibilidad emocional.

Conciencia emocional: Reconocer lo que sentimos sin juzgarnos.

Redes de apoyo: Entender que no podemos (ni debemos) solas. Compartir con otras madres, amigos y profesionales es vital.

Autocuidado realista: Pequeños espacios de descanso que recarguen nuestra energía vital.

Lenguaje auténtico: Aprender a decir qué necesitamos sin sentir vergüenza por ello.

Maternar desde el deseo, y no desde la exigencia, es el desafío más grande y más bello que tenemos. La culpa se disuelve cuando comprendemos que lo que construye un buen vínculo no es hacerlo todo, sino hacer lo posible con amor y verdad.

Dejemos de intentar encajar en mandatos ajenos. Empecemos a construir relaciones que nos nutran tanto a nosotras como a nuestros hijos. En esa autenticidad reside la verdadera magia de la crianza.

(*)Laura Krochik es consultora en crianza y vínculos, especialista en lactancia y adolescencia.