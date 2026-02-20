Puma, El Bandoneón Mayor de la Puna

Máximo Gregorio Puma, conocido como “El Bandoneón Mayor de la Puna”, nació en la localidad de Humahuaca el 9 de mayo de 1926 y falleció el 24 de abril de 2009- Su padre, natural de Talina, Bolivia, también fue músico y lo inició a los ocho años, presentándolo en una fiesta escolar interpretando una pieza musical en bandoneón.

En ocasión de la entrevista que en su casa le hiciera durante mis años a cargo de Patrimonio Musical en la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), me manifestó que llevaba recorrido el país entero en diversas giras. En el año 1997 a través del Gobierno de la Provincia de Jujuy, llevó una réplica de la Libertad Civil a Tierra del Fuego y en retribución a tal gesto, la Gobernación fueguina le entregó una réplica de la bandera de la provincia.

Grabó ocho discos de folklore netamente Jujeño. Sus canciones más celebradas son: “Mama Coya” (cueca), “Demasiado Corazón” (taquirari) y “Enagüita de la Puna” (carnavalito). Junto al doctor Mario Osedo en el año 2004 fundó en Humahuaca una biblioteca que a la fecha cuenta con una cantidad importante de volúmenes. Su poema que dedicara a Todas las Madres del Mundo, fue premiado en el Museo Histórico José Hernández y el mismo fue difundido en Canal 2 TV Austral, en ocasión de su visita a dicha provincia. Registró en SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores) más de cien piezas musicales. Según Máximo Puma, el origen de “La Yaveña” procede de un huaino peruano y fue cantada por el grupo musical Los Trovadores Bolivianos, en ritmo de cueca y bajo el título de “Arbolito de Miniatura”. Nuestra zamba mayor a su vez, es conocida como “La Ingrata” y en la Quiaca como “La Florida”. Cabe destacar que Atahualpa Yupanqui grabó una versión instrumental a la cual denominó “Zamba del Viento” (O.A.B.).

DOCUMENTACIÓN | COPIAS DE LOS REGISTROS QUE DON CARLOS VEGA, EL PADRE DE LA MUSICOLOGÍA ARGENTINA EN EL AÑO 1941.

Quiero destacar un Comentario sobre Máximo Puma del Poeta Domingo Zerpa, fechado el 14/9/1983: “Máximo Gregorio Puma, el Bandoneón Mayor de la Puna, según el consenso popular de nuestra altiplanicie, se aproxima a mi afecto por el hecho simple de haberle tomado el pulso a la Puna. El ser como el vivir, en dicha región tiene sus extrañezas y sus interrogantes, pero sentir la Puna ya es otra cosa. Por este lado del sentimiento, parámetro del alma la música, tiene una imponderable ventaja sobre la plástica y la poesía puneñas. Ni el poeta español León Felipe por ejemplo, quien pasara por Tolar Grande dejándonos su poema a la Puna de Atacama, pudo competir con Gueyo Mealla a su vez, autor de ‘La Imillita’, en esto de diluir gota por gota la emoción del Puneño inmerso en la soledad del altiplano. El mensaje espiritual que Máximo Puma aquí nos deja tiene precisamente, el mérito de ser un mensaje vívido y sentido de esa región. En esto, radica la sinceridad de sus piezas musicales. Pero esta escuela de sinceridad viene de raíces hondas. No es por casualidad que, tanto Máximo Gregorio Puma como José María Mercado, hayan tenido un mismo maestro: Justiniano Torres Aparicio, el gran musicólogo humahuaqueño, propulsor casi anónimo de cuanta savia folklórica recorre el norte Jujeño, a través de quenas y charangos”

La foto que acompaña este artículo fue tomada en su casa de Jujuy, cuando quien escribe, en representación de la UNJU le entregara a don Máximo Puma, copias de los registros que Don Carlos Vega, el Padre de la Musicología Argentina en el año 1941, le tomara en ocasión de su viaje de trabajo por la Provincia de Jujuy y agradeciendo de paso, la gentileza del Instituto Nacional de Musicología, en ocasión de mi visita a la sede de dicha Institución.