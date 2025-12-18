Educación: ¿formación para el trabajo? es el interrogante

Hace pocos años, las expresiones del presidente de la filial argentina de una empresa automotriz japonesa, con planta instalada en el norte del gran Buenos Aires, promovió un debate acerca de la responsabilidad del sistema educativo en la formación para el trabajo.

En efecto, el CEO se refirió a los obstáculos que encontraban para contratar jóvenes, ya que no poseían el secundario completo o bien, habiendo terminado sus estudios mostraban falencias en su formación. Por supuesto se refería a la necesidad de incorporar operarios o personal técnico y no a dirigentes empresarios.

Un informe de la Universidad Di Tella analizó el problema y llegó a la conclusión que la mayoría de los graduados de escuelas técnicas de los distritos vecinos a la fábrica automotriz pertenecían a sectores económicamente medios o altos que no mostraban interés por las tareas industriales básicas.

Para enfrentar estos problemas, la empresa inició un programa para acercar a los estudiantes a la planta fabril, con visitas, y a entregar vehículos a algunas instituciones educativas para que las prácticas se realicen sobre sus productos.

De todos modos, quedó planteado el debate sobre las finalidades del sistema educativo, particularmente el nivel medio. Sin dudas existe una vinculación clara entre educación y trabajo.

La educación no concentra sus esfuerzos en la formación para el trabajo, pero enseña habilidades y competencias que son útiles para el desempeño en la sociedad, y, entre otros fines, para incorporarse al campo laboral. No es exclusivamente este el fin, pero lo puede contemplar en distinto grado.

Hay que tener en cuenta que la evolución en la oferta laboral y las condiciones tecnológicas para cubrirlas se mueven a un ritmo mucho más rápido que la adaptación de los planes educativos. El investigador Fernández Enguita, de la Universidad Complutense, señala que las diferencias en el mercado del trabajo ya no se presentan, solamente, entre dos generaciones, sino, incluso, dentro de una misma. A los jóvenes de hoy, seguramente, se les presentaran muy distintas condiciones en el mercado laboral en algunos años.

Esto indica que los desafíos son muy significativos. Y que el periodo de capacitación hoy, debe ser casi permanente para mantenerse actualizado durante toda la vida laboral.

La Argentina tiene una muy rica experiencia y trayectoria en este tema. Desde principios del siglo pasado con las denominadas Escuelas de Artes y Oficios, luego Escuelas Industriales y hoy Escuelas Técnicas y Centros de Formación Profesional, el nivel secundario tuvo una respuesta pertinente a la necesidad de formar para el trabajo.

En épocas de gran desarrollo industrial, los graduados de estas instituciones lograban una rápida inserción laboral. Esto demuestra la influencia de la economía antes que cualquier legislación del trabajo.

Después de un relativo abandono en los años 90, con la Ley de Educación Técnico Profesional, de 2005, se implementaron programas importantes de equipamiento, capacitación docente e infraestructura para esta modalidad.

Provincias como Jujuy deberían incorporar muchas más instituciones de este tipo a su sistema.

Por contraposición, el proyecto de ley educativa recientemente presentado por el Gobierno Nacional propone eliminar la legislación de las secundarias técnicas. Esto obedece como otras veces en nuestra historia, a un modelo de país, que promueve mano de obra de bajo valor y poca especialización.

También hay que considerar, como se señaló, que la dinámica y crecimiento del mercado laboral no se mueven en función de la educación sino de la economía. Y si un país sigue un camino donde la actividad económica se estanca la ocupación disminuye. El sistema financiero y las actividades extractivas, que aún siguen creciendo, no generan gran demanda de mano de obra. Y si le agregamos una legislación como la que se está impulsando, que algunos de sus autores reconocen que no va a generar nuevos puestos laborales, la situación solo va a empeorar.

La educación para el trabajo debe seguir desarrollándose, pero poco se puede avanzar con políticas públicas que buscan deprimir la actividad económica.