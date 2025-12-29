Año 2025: cuando también nos votamos por dentro

LIC. PAMELA ARRAYA

Hay años que pasan. Y hay años que nos pasan. El 2025 fue uno de esos. Un año que no solo se transitó con el cuerpo, sino con el alma en carne viva. Como argentinos y como jujeños vivimos un tiempo de movimientos colectivos intensos. Hubo elecciones. Fuimos a las urnas. Votamos diputados, concejales, representantes que ocuparán cargos de decisión. Discutimos ideas, proyectos, modelos de país, de provincia, de ciudad. Nos enojamos, nos ilusionamos, nos cansamos. Algunos sintieron esperanza; otros, decepción. Muchos, ambivalencia.

Pero mientras mirábamos hacia afuera, algo más profundo también estaba ocurriendo. Porque cada vez que una sociedad vota, algo del liderazgo se pone en juego. Y no solo en la política. Lo que se elige afuera. . . Y lo que se elige adentro. Un diputado representa, legisla, define marcos. Un concejal decide sobre lo cercano, lo cotidiano, lo barrial, lo inmediato.

Y entonces me pregunto -y te pregunto-: ¿A quién votaste dentro tuyo este 2025? ¿Qué voces ocuparon cargos de poder en tu mundo interno? Tal vez elegiste -sin darte cuenta- a un "diputado interno" rígido, exigente, que legisla desde el miedo, la escasez o la auto exigencia extrema. O a un "concejal interno" crítico, que gestiona tu día a día desde la queja, el reproche o el "no alcanza".

Porque también nos gobernamos. Y no siempre de manera consciente. Un año de pérdidas, sí. . . pero también de verdad. Este año perdimos cosas. Personas. Momentos. Certezas que creíamos seguras. Y duele decirlo. Pero también sería injusto no decir que ganamos. Ganamos experiencia. Ganamos conciencia. Ganamos verdades que ya no pueden ser tapadas. Algunos llegaron a metas largamente esperadas. Otros se encontraron detenidos, como si la vida hubiera dicho: "no es por acá. . . todavía". Y aunque incomoda, a veces detenerse es una forma de cuidado. Como decía Jung, cuando no escuchamos hacia adentro, el alma nos frena desde afuera (Jung, 1959).

¿Desde qué lugar mirás tu 2025? Esta es una pregunta simple, pero no liviana: ¿Desde qué observador estás mirando tu año? ¿Desde uno que te expande o desde uno que te achica? ¿Desde la comprensión o desde el castigo interno? ¿Desde la queja. . . o desde la alquimia? En psicología sabemos que no son los hechos los que más pesan, sino la narrativa que construimos sobre ellos. El observador que somos define la experiencia que habitamos (Echeverría, 2003).

Queja o alquimia: dos liderazgos posibles. La queja es un liderazgo interno que paraliza. La alquimia es un liderazgo que transforma. Desde la neurobiología sabemos que cuando quedamos atrapados en el miedo, el cerebro entra en modo supervivencia, repite circuitos viejos, se vuelve rígido (Porges, 2011). Pero también sabemos que el cerebro puede reorganizarse cuando cambiamos la mirada, la emoción y el sentido. Joe Dispenza lo explica con claridad: no creamos futuro desde el pasado emocional; lo creamos cuando nos animamos a sentir algo distinto antes de que exista.

Si este año tuviera una frase alquímica, sería algo así: "No sos lo que perdiste, sos lo que aprendiste a mirar distinto". O, dicho de otro modo: "El verdadero poder no es controlar la realidad, sino transformarte mientras la atravesás".

¿Cómo estás parado hoy? No es una pregunta espiritual. Es profundamente humana . ¿Estás de pie en coherencia. . .o sosteniéndote a fuerza de tensión? ¿Escuchando tu cuerpo. . .o empujándolo? ¿Habitando tu vida. . . o sobreviviéndola? El cuerpo no miente. Los síntomas, el cansancio, las emociones repetidas son mensajes. No vienen a sabotearnos, vienen a ordenarnos (Hamer, 1998).

El liderazgo que elijas para tu 2026. Así como elegimos representantes afuera, el 2026 nos invita a elegir qué liderazgo interno vamos a ejercer. ¿Un liderazgo creador de posibilidades? ¿O uno que aborta sueños en nombre de un "realismo" que, muchas veces, es miedo disfrazado?

La expansión de la conciencia implica pasar del control a la responsabilidad, del miedo a la confianza, de la reacción a la elección (Wilber, 2000).

Traspasar fronteras: lo más íntimo. ¿Qué hay más allá de tus miedos? ¿Qué hay después de los condicionamientos familiares, culturales, históricos? Traspasar fronteras no es irse lejos. Es animarse a habitarse distinto. Crear es ir hacia donde el propósito nos llama, aunque tiemble el cuerpo. Y el miedo, cuando deja de ser evitado, empieza a perder poder. Maternamos nuestros nuevos renaceres con paciencia, con verdad y con amor. Así nace lo nuevo: no desde la exigencia, sino desde la coherencia.

El 2025 nos votó. Nos miró. Nos mostró lo que duele y lo que ya no funciona. Pero también nos dejó una invitación clara: no podemos elegir todo lo que pasa, pero sí quién gobierna nuestro mundo interno. Que el 2026 nos encuentre más presentes, más responsables y más humanos.

Porque cuando elegimos liderarnos con conciencia, la vida -de alguna manera- acompaña.