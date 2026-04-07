Sadir recorrió el nodo de la Red Educativa Provincial

El gobernador Carlos Sadir visitó a la Escuela 236 de Perico, que funciona como nodo tecnológico de la Red Educativa Provincial. También recorrió el Centro de Datos, y destacó la amplia cobertura territorial de la red, que "ya alcanza más del 95% de conectividad en todo el territorio".

El mandatario señaló que "este semestre se alcanzará el 100% de conectividad en todas las escuelas públicas", en base a "una infraestructura diseñada para eliminar todas las barreras geográficas y garantizar conexión en todo el territorio".

Sadir hizo especial énfasis en el sistema de monitoreo que brinda el Centro de Datos, el cual "permite evaluar permanentemente la conectividad en cada una de las escuelas, detectar fallas al instante y asegurar que ninguna se quede sin servicio", además de optimizar el uso eficiente de datos y realizar un control en tiempo real de los contenidos a los cuales se puede acceder. Anticipó que el próximo paso es sumar a Seguridad y Salud al sistema de conectividad.