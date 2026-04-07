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Ambiente y Cambio Climático

Planes en educación ambiental y producción

En clave de circularidad, abarcará a alumnos de inicial, primaria, técnicas y contexto de encierro. Se piensa en la fusión de "Renovando Energías" y "El Saber Ilumina", con una una nueva visión.

Martes, 07 de abril de 2026 00:03
ENCUENTRO | LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE AMBIENTE Y EL SECRETARIO DE ENERGÍA, JUNTO A EQUIPOS TÉCNICOS.

Los titulares de Educación, Daniela Teseira; de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez; y de Energía, Mario Pizarro, definieron un programa que, con base en la educación ambiental y en clave de circularidad, buscará planes de acción, producciones audiovisuales y de bienes con estudiantes de inicial y primaria, y de secundarias técnicas y de contexto de encierro, respectivamente.

Los funcionarios, junto a sus equipos, repasaron los trayectos previos de "El Saber Ilumina" y "Renovando Energías", antecedentes de referencia para la actual planificación, y complementaron ideas para un próximo programa integral, con mayor foco hacia la socialización y la circularidad de las producciones.

Teseira destacó que fortalecer la educación ambiental no solo implica generar conciencia, sino también promover prácticas concretas vinculadas al uso de la energía, la formación técnica y el cuidado del entorno.

"El efecto multiplicador de los niños, niñas y adolescentes, a su vez, y la posibilidad de la socialización que nos dan hoy los desarrollos multimediales, como los saberes productivos y los espacios donde los estudiantes técnicos y de contexto de encierro producen bienes, son factores que también debemos poner en valor y aprovechar; la educación, el ambiente y la energía no deben entenderse como campos aislados, sino como dimensiones que interactúan y se potencian para formar estudiantes más responsables y comprometidos con su comunidad y el medio ambiente", apuntó.

Por su parte Álvarez resaltó la clave ambiental integral que el programa podrá desplegar, sumando asimismo a anteriores experiencias desde su área junto a estudiantes y en materia de trabajo para la economía circular, como el caso de los recuperadores de Girsu. "Pensar el ambiente sin reconocer a la educación -tanto en ámbitos formales como informales- como su base estructural, implica una mirada incompleta; por eso, y en línea con la visión del gobernador, estamos consolidando un enfoque integral que articula políticas públicas, recupera experiencias exitosas y suma nuevas líneas de acción. Buscamos formar conciencia y generar capacidades concretas: que los chicos y chicas no sólo piensen el ambiente, sino que se involucren activamente en su cuidado, asumiendo un rol protagónico como actores del presente y constructores del futuro", afirmó.

Pizarro puso de relieve la importancia y los resultados de los trayectos mencionados, y señaló que "la idea para 2026 es la fusión" de "El Saber Ilumina" y "Renovando Energías", como también "la necesidad de ampliar y fortalecer las prácticas con clave de circularidad, tendiendo a una visión productiva en pos del desarrollo sostenible mediante el aprovechamiento inteligente de los recursos".

"En la reunión de hoy definimos los últimos detalles, y en los próximos días pondremos en común a la ciudadanía este nuevo programa que desarrollaremos junto a Educación y Ambiente, que involucrará a estudiantes de todas las edades produciendo acciones, contenidos educativos, de concientización, elaborando bienes en términos de producción circular y mucho más", anticipó Pizarro.

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