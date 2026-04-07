Empezó el paro docente que surgió de las asambleas

El retorno a las clases en las escuelas jujeñas, después de los feriados por Malvinas y Semana Santa, ayer estuvo supeditado a la adhesión o no al paro convocado por el cuerpo de delegados zonales paritarios y escolares de Adep para defender un salario digno; que tiene previsto extenderse hasta hoy. El Tribuno de Jujuy relevó por la tarde algunas instituciones céntricas donde las actividades fueron prácticamente normales sin embargo los delegados verificaron casos de alto acatamiento sobre todo en el interior.

Quienes convocaron a la medida de fuerza, luego de las asambleas en la provincia donde unificaron los mandatos, por la mañana mantuvieron una reunión de una hora y media con las directoras de Nivel Inicial y Primario para abordar distintos temas, entre ellos dilucidar de dónde fueron enviados los mensajes que señalaban la ilegalidad del paro por 48 horas. Y por la tarde, aún con la pertinaz llovizna, iniciaron una permanencia frente a la Casa de Gobierno.

Las actividades para hoy son concentración a las 9 en la sede central de Adep (Lamadrid 348) para luego unificar la marcha con otros sectores docentes, sindicales y sociales que reclaman por mejoras en los sueldos, por los descuentos de días de paro, repudian la caída de planes y solicitan el urgente llamado a paritarias.

Martina Montoya, delegada zonal paritaria del departamento de Ledesma, resaltó que "somos escolares, zonales, paritarios elegidos el año pasado en medio de la acefalía, que todavía tenemos mandato presentados en todas las direcciones correspondientes así que viendo que avanzaba el año y que lamentablemente la junta autoproclamada provisoria y reconocida por el Gobierno Provincial, pero no así por la Secretaría de Trabajo de la Nación no estaba llamando a asamblea, el cuerpo de delegados según lo marca nuestro estatuto se conformó, se hizo la convocatoria y tuvimos respuesta de las bases que eso es lo importante".

Y añadió "nos debemos a lo que las asambleas decidieron, por eso es que se planteó esta medida pensando en que los colegas se iban a sumar o no pero que íbamos a empezar a decirle al Gobierno que nos estamos organizando, que era lo que más nos preocupaba decir: no tenemos nadie que esté hablando por nosotros o que nos consulte qué es lo que queremos y nos hace falta".

Actividad escolar

EN OBRAS | AYER LA ESCUELA “JUANITA STEVENS” TUVO ACTIVIDAD CASI NORMAL.

Con reuniones de directivos y otros miembros de la comunidad en la Escuela Nº 50 "Obispo Padilla" y en la Escuela Normal "Juan Ignacio Gorriti" la víspera fue con las actividades habituales. Mientras que en la "Juanita Stevens" -que está en obras- solamente se adhirió al paro un docente del turno mañana.

En cambio en la Escuela Nº 136 "General Lamadrid" se sumó a la medida el 53% del plantel docente; en la destemplada tarde de ayer solo había dos grados presentes. Al establecimiento de Escolástico Zegada y Junín concurren 280 chicos y el próximo año cumplirán su 75º aniversario. Funcionan en medio de trabajos de refacción y están preocupados por la humedad en las paredes que delimitan los fondos. (Eugenia Sueldo)

Hoy se suman los profesores

NEBLINA | LA ESCUELA “GENERAL LAMADRID” CUMPLE 75 AÑOS EN EL 2027.

“Por el derecho a huelga y contra el ajuste social, en unidad de los que luchan”, es el lema con el que Cedems realizará hoy paro y movilización. A las 9.30 brindarán una conferencia de prensa en el salón del gremio de los profesores en Balcarce 162 y a las 10 movilizarán, concentrando en la avenida 19 de Abril y Balcarce. Indicaron que “los docentes de Jujuy seguimos de pie, enfrentando el ajuste y peleando por un salario que esté a la altura de nuestras necesidades. No aceptamos más el ataque sistemático a nuestros derechos ni los intentos de disciplinamiento: cada descuento, cada apriete, es una muestra de un gobierno ajeno a los intereses de los trabajadores”. Profundizarán la unidad con otros sectores en lucha como docentes de bases de Adep, universitarios de Adiunju, trabajadores de la salud y organizaciones sociales.