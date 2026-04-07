Comisiones avanzan en el estudio de proyectos de ley

En la primera reunión de la Comisión de Obras y Servicios públicos de la Legislatura, su presidenta Noemí Isasmendi explicó que el encuentro respondió a una instancia formal para ordenar el trabajo legislativo.

Luego anticipó que la misma "tendrá un año de intensa actividad, particularmente en lo vinculado a la obra pública y los servicios esenciales, en un contexto complejo a nivel nacional".

Y remarcó que "habrá mucho trabajo en relación a la obra pública, que hoy está muy paralizada", además "se abordarán temas sensibles como rutas, agua, luz, gas y tarifas, demandas que impactan directamente en la vida cotidiana de la población".

Cultura y Turismo

En su reunión de ayer, la Comisión de Cultura y turismo emitió una Resolución de Repudio contra los dichos agraviantes hacia Mercedes Sosa por parte del coordinador de Radio Nacional Tucumán, Enzo Ferreira.

Aparte avanzó en el análisis de proyectos orientados a fortalecer la identidad gastronómica de la provincia. "Muchos turistas vienen a Jujuy a degustar nuestra gastronomía regional, es un proyecto que vamos a trabajar y consultar con los actores involucrados", afirmó.

Y aclaró que el tema "será necesario coordinar con el Ejecutivo provincial, porque ya emitió varios decretos respecto a beneficios impositivos para algunos sectores, entre ellos los turísticos".

Aparte se abordó otros de declaración vinculados a actividades culturales y populares realizadas en marzo pasado y previstos para este mes, consolidando el acompañamiento institucional.

Salud pública

La Comisión de Salud pública recibió a autoridades del Centro Regional de Hemoterapia para fortalecer acciones de promoción de la donación voluntaria de sangre y la inscripción en el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea.

Durante el encuentro, se puso en valor el trabajo sostenido que desarrolla el Centro en el ámbito provincial, tanto en su sede de Alto Comedero como a través de colectas externas en distintos puntos del territorio.

También se anunció la realización del operativo Mi sangre, tu sangre, que se realizará hoy desde las 8.30 hasta las 12 en el hall de la Legislatura, donde se llevará adelante una colecta de sangre junto con la inscripción de potenciales donantes de médula ósea.

En ese marco, Omar Gutiérrez, presidente de la comisión destacó la importancia de la donación voluntaria de sangre y hemoderivados, subrayando su carácter esencial para el sostenimiento del sistema sanitario. Asimismo, remarcó la necesidad de promover la donación habitual como práctica solidaria y responsable.

Ivone Ruiz Huidobro, referente del Centro Regional de hemoterapia y del Registro provincial de donantes de médula ósea del Cucaijuy, señaló que "los beneficios de donar sangre son muchos.