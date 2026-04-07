Constituyen las 15 comisiones

Con la constitución formal de prácticamente la totalidad de las comisiones permanentes de la Legislatura de Jujuy, la labor parlamentaria está encaminada y cada una de ellas irá definiendo su agenda para avanzar en el tratamiento de los proyectos de ley u otros que ingresen.

El bloque del Partido Justicialista se quedó con tres comisiones: Transporte y Comunicaciones, Obras y Servicios públicos, y Ambiente, la primera presida por Rubén Rivarola; la segunda por Noemí Isasmendi, y la tercera quedaría en manos de Daniela Vélez.

El Fitu preside la Comisión de Igualdad de Oportunidades con Perspectiva de Género, con Natalia Morales; Primero Jujuy mantiene la de Economía, con Carlos Haquim; y el bloque de La Libertad Avanza obtuvo dos: Asuntos sociales y Derechos humanos, presididas por María Laura Tome Gamez y Matías Paterno respectivamente.

El Frente Jujuy Crece sostuvo 8 comisiones, Asuntos institucionales, presidida por Gisel Bravo; Legislación general, Adriano Morone; Finanzas, Guido Luna; Salud pública, Omar Gutiérrez; Educación, Mary Ferrin; Cultura y Turismo, Mariela Ortiz; y Trabajo y Seguridad social, Ramón Neyra; seguro presidirá también Pueblos indígenas.