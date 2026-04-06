Bomberos realizó dos operativos de rescate en ríos de la provincia

Personal de Bomberos intervino este sábado tras un alerta por cuatro personas varadas en el río Los Nogales, a la altura de la Ruta N° 4, en la zona del filtro de Agua de los Andes. En coordinación con efectivos policiales, se desplegó un operativo con cuerdas, chalecos y mosquetones para acceder a las víctimas. Un rescatista cruzó el cauce utilizando técnicas de aseguramiento logrando asistir a dos hombres y dos mujeres, quienes fueron trasladados a un área segura sin presentar lesiones. Posteriormente se procedió a la evacuación controlada de las personas hacia un sector seguro. Durante el procedimiento se mantuvo comunicación permanente entre los equipos para garantizar una intervención eficaz y sin riesgos adicionales.

Este domingo, una dotación de Bomberos se dirigió al Río Grande, en cercanías de San Pablo de Reyes, tras recibir una alerta por dos mujeres que habían quedado varadas como consecuencia de la crecida del caudal. Tras un acceso por camino rural y una vez en la zona, el personal logró establecer contacto con las víctimas, quienes se encontraban junto a un equino. Luego de evaluar las condiciones del terreno y del río, procedieron las maniobras de rescate: una de ellas cruzó el río montada en el equino, mientras que la otra fue asistida mediante un sistema de cuerda tipo péndulo junto a un rescatista. Ambas fueron puestas a resguardo y recibieron recomendaciones preventivas.

Desde la institución recomendaron a la comunidad evitar ingresar o permanecer en cauces de ríos y zonas aledañas durante épocas de crecida, especialmente luego de intensas lluvias, ya que el aumento repentino del caudal puede generar situaciones de alto riesgo en pocos minutos.