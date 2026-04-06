Se conformaron las comisiones de Transporte y de Obras Públicas

En el marco de la organización del trabajo legislativo para el presente período, quedaron constituidas hoy dos áreas clave para el funcionamiento de los servicios y la obra pública en Jujuy.

Comisión de Obras y Servicios Públicos

Bajo la responsabilidad de dictaminar sobre proyectos de infraestructura, vivienda y servicios básicos, este grupo fue el primero en constituirse a las 10:00 horas en el Salón Pilar Bermúdez. Durante el encuentro, se estableció que las reuniones ordinarias se llevarán a cabo los miércoles a las 9:00 hs. La mesa de conducción quedó conformada por:

Presidenta: Noemí Elizabeth Isasmendi

Vicepresidenta: Estela Patricia Ríos

Secretario: Rubén Armando Rivarola

Integrantes: Mirian Abel Burgos, Mario Humberto Lobo, Adriano Morone, Ramón Ángel Neyra, Diego Raúl Rotela, Martín Eduardo Fellner, Luis Federico Canedi, Emiliano Vera Robinson y Alejandro Ariel Vilca.

Comisión de Transporte y Comunicaciones

Posteriormente, a las 11:00 horas en el Salón Marcos Paz, se formalizó el espacio encargado de la normativa sobre el sistema de transporte, conectividad y redes de comunicación en el territorio provincial. El esquema de trabajo quedó fijado para todos los lunes a las 11:00 hs, con las siguientes autoridades: