Se conformaron las comisiones de Transporte y de Obras Públicas

En el marco de la organización del trabajo legislativo para el presente período, quedaron constituidas hoy dos áreas clave para el funcionamiento de los servicios y la obra pública en Jujuy.
Comisión de Obras y Servicios Públicos
Bajo la responsabilidad de dictaminar sobre proyectos de infraestructura, vivienda y servicios básicos, este grupo fue el primero en constituirse a las 10:00 horas en el Salón Pilar Bermúdez. Durante el encuentro, se estableció que las reuniones ordinarias se llevarán a cabo los miércoles a las 9:00 hs. La mesa de conducción quedó conformada por:
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Presidenta: Noemí Elizabeth Isasmendi
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Vicepresidenta: Estela Patricia Ríos
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Secretario: Rubén Armando Rivarola
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Integrantes: Mirian Abel Burgos, Mario Humberto Lobo, Adriano Morone, Ramón Ángel Neyra, Diego Raúl Rotela, Martín Eduardo Fellner, Luis Federico Canedi, Emiliano Vera Robinson y Alejandro Ariel Vilca.
Comisión de Transporte y Comunicaciones
Posteriormente, a las 11:00 horas en el Salón Marcos Paz, se formalizó el espacio encargado de la normativa sobre el sistema de transporte, conectividad y redes de comunicación en el territorio provincial. El esquema de trabajo quedó fijado para todos los lunes a las 11:00 hs, con las siguientes autoridades:
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Presidente: Rubén Armando Rivarola
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Vicepresidente: Iván Euclides Poncio
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Secretario: Matías Fernando Paterno
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Integrantes: Luciano Victorio Angelini, Diego Orlando Cruz, Mario Horacio Nallar, Ramón Ángel Neyra, Noelia Isabel Quispe, Diego Raúl Rotela, Ernesto Cristian Rivarola, Luis Federico Canedi y Alejandro Ariel Vilca.