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LEGISLATURA

Se conformaron las comisiones de Transporte y de Obras Públicas

Este lunes 6 de abril, los legisladores ratificaron autoridades y definieron los días de reunión para el tratamiento de proyectos viales, de comunicación y de infraestructura en la provincia.

Lunes, 06 de abril de 2026 12:24

En el marco de la organización del trabajo legislativo para el presente período, quedaron constituidas hoy dos áreas clave para el funcionamiento de los servicios y la obra pública en Jujuy.

Comisión de Obras y Servicios Públicos

Bajo la responsabilidad de dictaminar sobre proyectos de infraestructura, vivienda y servicios básicos, este grupo fue el primero en constituirse a las 10:00 horas en el Salón Pilar Bermúdez. Durante el encuentro, se estableció que las reuniones ordinarias se llevarán a cabo los miércoles a las 9:00 hs. La mesa de conducción quedó conformada por:

  • Presidenta: Noemí Elizabeth Isasmendi

  • Vicepresidenta: Estela Patricia Ríos

  • Secretario: Rubén Armando Rivarola

  • Integrantes: Mirian Abel Burgos, Mario Humberto Lobo, Adriano Morone, Ramón Ángel Neyra, Diego Raúl Rotela, Martín Eduardo Fellner, Luis Federico Canedi, Emiliano Vera Robinson y Alejandro Ariel Vilca.

Comisión de Transporte y Comunicaciones

Posteriormente, a las 11:00 horas en el Salón Marcos Paz, se formalizó el espacio encargado de la normativa sobre el sistema de transporte, conectividad y redes de comunicación en el territorio provincial. El esquema de trabajo quedó fijado para todos los lunes a las 11:00 hs, con las siguientes autoridades:

  • Presidente: Rubén Armando Rivarola

  • Vicepresidente: Iván Euclides Poncio

  • Secretario: Matías Fernando Paterno

  • Integrantes: Luciano Victorio Angelini, Diego Orlando Cruz, Mario Horacio Nallar, Ramón Ángel Neyra, Noelia Isabel Quispe, Diego Raúl Rotela, Ernesto Cristian Rivarola, Luis Federico Canedi y Alejandro Ariel Vilca.

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