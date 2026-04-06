Atropellaron a una mujer en Abra Pampa

Un confuso accidente de tránsito se registró en la madrugada del domingo en Abra Pampa, cuando dos vehículos protagonizaron una colisión que derivó en una mujer lesionada. El hecho ocurrió cerca de las 5:30 horas, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo con las primeras actuaciones, un rodado Ford Ecosport, propiedad de un hombre, y un Fiat Siena, conducido por otro masculino, circulaban por la misma vía. En ese momento, una mujer que se encontraba en aparente estado de ebriedad intentó subir al Fiat Siena. El conductor de la Ecosport no advirtió la maniobra ni la puerta abierta del otro vehículo, impactando contra ella y contra la mujer.

Producto del choque, la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde quedó internada en observación mientras se le realizan los estudios médicos correspondientes.

Personal policial realizó el test de alcoholemia al conductor del rodado Ecosport, cuyo resultado fue positivo con 1,60 gramos por litro de alcohol en sangre. Por este motivo, se le labró el acta contravencional correspondiente y el vehículo quedó secuestrado.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias exactas del siniestro.