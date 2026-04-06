Perico marcha en pedido de justicia por Ayumi Ramos

La joven fue apuñalada por otras dos menores en el barrio 20 de Junio, quienes además le robaron el celular. Un transeúnte que advirtió la situación asistió rápidamente a la víctima y la trasladó al hospital “Arturo Zabala”, donde se le diagnosticó una herida de arma blanca en el abdomen.

Debido a la gravedad de las lesiones, Ayumi fue derivada de urgencia al hospital Materno Infantil “Héctor Quintana” de la capital jujeña, donde fue intervenida quirúrgicamente y permanece internada.



En este momento, familiares, amigos y vecinos se movilizan para reclamar justicia, ya que las presuntas agresoras, por ser menores de edad, solo habrían estado demoradas durante algunas horas.