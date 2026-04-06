Imputarán al remisero que intentó asesinar a una joven

A medida que pasan los días, avanza la investigación penal preparatoria para esclarecer el intento de femicidio, ocurrido la madrugada del miércoles pasado en la zona de Los Pericos, que sufrió la joven sampedreña Marisol García (29), quien todavía se encuentra internada en la sala de cuidados intensivos del hospital "Pablo Soria" y su estado de salud sigue siendo muy delicado.

Una fuente cercana al caso le confió a nuestro diario que tras la detención del hombre de 34 años, identificado por la Policía como Luis Alberto Ramón Sajama, ocurrida la madrugada del sábado pasado, luego de una serie de allanamientos en dos viviendas del barrio San Nicolás de la localidad de Pampa Blanca, se fueron aclarando algunos puntos del cruento hecho y podría agravarse su situación procesal.

La investigación del intento de femicidio gira alrededor de la hipótesis que durante la noche del 1 de abril, Marisol García fue abordada casi en la intersección de avenida La Bandera y Zegada de la ciudad de Perico, por un remis conducido por Sajama, que la trasladó hacia una zona rural sobre la ruta provincial Nº 46.

En ese contexto, la víctima habría sido agredida físicamente hasta perder el conocimiento. De acuerdo a la reconstrucción preliminar, la mujer recuperó la conciencia en un sector cercano a una finca sobre ruta provincial Nº 56, a la altura del sector conocido como Alto Verde, cerca de la localidad de la Ovejería.

Fue en esas circunstancias que la joven advirtió que se encontraba con su cuerpo prendido fuego y tras lograr sofocar las llamas, consiguió pedir ayuda y el encargado del lugar alertó al sistema de emergencia Same 107.

Toda esta reconstrucción preliminar se logró gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo, donde se pudo establecer el recorrido que realizaron y se logró identificar el rodado involucrado, que fue secuestrado.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que tras la detención de Sajama, le habría manifestado a los efectivos que sí conocía de hace un tiempo a la joven y habrían mantenido una relación sentimental. Pero no fue una declaración, lo dijo mientras era trasladado.

Esta jornada, el hombre implicado será citado a una audiencia imputativa, donde formalmente tomará conocimiento de que es investigado como el presunto autor del delito de "homicidio agravado por mediar violencia de género en grado de tentativa", abuso sexual con acceso carnal en concurso real y puede ser también acusado por premeditación, luego de hallar un bidón de nafta en el interior del rodado secuestrado.

El remis de Sajama está siendo peritado por los profesionales del Departamento de Criminalística del Ministerio Público de la Acusación, porque los investigadores sostienen la teoría que el hombre habría atacado en el interior del rodado a la joven y luego la dejó abandona, sin antes atacarla sexualmente, propinarle una feroz golpiza e intentar estrangularla.

Por otro lado, nuestro diario tomó conocimiento que el estado de salud de la joven mujer residente de la ciudad de San Pedro, sigue siendo crítico, continúa en coma inducido y con asistencia respiratoria mecánica, por las quemaduras en el tórax, cuello y brazo izquierdo.

Lo que para los investigadores todavía sigue siendo una incógnita, es móvil del intento de femicidio que sufrió la mujer de 29 años y si es cierto que la víctima conocía Sajama.