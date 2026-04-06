Atacado con un arma blanca

Denunció que su vecino lo acusó de ser cómplice en la sustracción de su motocicleta y que lo hirió con una arma blanca, en la capital jujeña.

Fuentes consultadas por este matutino indicaron que este fin de semana, alrededor de las 12.50, un hombre se presentó en la Seccional 30° del barrio Mariano Moreno denunciando haber sido herido con un arma blanca.

Allí relató a los efectivos que se encontraba en su domicilio, ubicado en un tramo de la calle Colombia, cuando se presentó su vecino acusándolo de ser cómplice en la sustracción de su motocicleta, ocurrida una noche anterior.

La víctima se negó y el inculpado, según lo denunciado, extrajo un arma blanca y le provocó cortes superficiales en la zona abdominal, para luego retirarse vociferando amenazas.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 30°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.