Choque frontal de motos dejó a tres heridos de consideración

Un choque frontal entre motocicletas dejó como saldo a tres personas hospitalizadas con heridas de consideración, en la ciudad de Palpalá. Uno de los conductores circulaba a contramano.

Según fuentes consultadas por este matutino, el hecho se registró el pasado sábado alrededor de las 23 sobre un tramo de la calle Senador Pérez del barrio Belgrano.

Fue en esas circunstancias que una motocicleta circulaba a contramano y en un momento determinado, chocó de manera frontal contra un rodado de similares características, en el que se desplazaba una pareja.

De manera inmediata los testigos alertaron a las autoridades y una comisión policial se constituyó. Allí constataron la presencia de una joven en estado de inconsciencia y a los dos conductores con lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Debido a la gravedad de las heridas, personal del Same trasladó de urgencias a los protagonistas al hospital "Pablo Soria" de la capital.

En el lugar de los hechos, efectivos se entrevistaron con testigos del episodio, quienes relataron que uno de los conductores se desplazaba a contramano.

Efectivos de Criminalística realizaron las pericias de rigor y luego, los rodados fueron secuestrados de manera preventiva.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 23°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.