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Cuyaya

Golpeó a su expareja y la retuvo contra su voluntad

La víctima estaba con su hija (5) y pudo escapar de un domicilio. El sujeto fue detenido tras atacar a efectivos policiales.

Lunes, 06 de abril de 2026 00:10
SECCIONAL 63° | A CARGO DE LAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Interceptó a su expareja en la vía pública, la golpeó delante de su hija y las llevó por las fuerzas a su domicilio. El inculpado fue detenido tras agredir a efectivos, que concurrieron al pedido de ayuda de la víctima, en un sector del barrio Alto Comedero.

Según fuentes consultadas por este diario, el lamentable episodio se registró el último fin de semana sobre un tramo de la calle Iguazú, a la altura del ascensor urbano, en el barrio Cuyaya de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que el inculpado de 19 años interceptó a su expareja (26), que paseaba junto a su hija (5), con la excusa de hablar. Ante la negativa de la joven, la atacó a golpes, le arrebató el teléfono celular y bajo amenazas, la llevó por las fuerzas a su domicilio.

En el inmueble, el irascible sujeto manifestó a la víctima que si optaba por alertar a la Policía, mataría a su mamá, a su hija y luego a ella.

En un momento determinado, la joven y su hija lograron escapar del lugar y se dirigieron al barrio Alto Comedero, con intenciones de ponerse en resguardo en el domicilio de una amiga.

Sin embargo, el inculpado las persiguió hasta que, en inmediaciones de la Seccional 63°, la víctima logró pedir ayuda a un móvil policial que patrullaba el sector.

El personal policial intentó dialogar con la joven, pero el inculpado se tornó aún más agresivo y arremetió con golpes de puños y patadas contra los efectivos. Tras el violento escenario, el protagonista fue reducido.

La víctima relató el episodio y los efectivos remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del inculpado.

La denuncia fue formalizada en la Seccional 63°, donde también quedó alojado el sujeto, y los efectivos del lugar quedaron a cargo de la las actuaciones complementarias.

 

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