20°
6 de Abril,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
PRIMERA NACIONAL
Liga Jujeña
Futbol infantil
clima
bomberos
Begu
PERICO
Cultura
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
PRIMERA NACIONAL
Liga Jujeña
Futbol infantil
clima
bomberos
Begu
PERICO
Cultura

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1405.00

3884873397
PUBLICIDAD
Formación

Lola Mora y su legado en Jujuy

Se dictará una capacitación presencial sin costo.

Lunes, 06 de abril de 2026 00:00

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección General de Turismo, invitó a la comunidad a participar del proceso formativo "Conociendo la Historia", una propuesta de capacitación gratuita orientada a profundizar en la vida y obra de la destacada escultora argentina Lola Mora y su vínculo con la provincia.

La iniciativa estará a cargo de Gabriela Lamas, Rosario Santos y Marcos Cussi, y está destinada al público en general, sin necesidad de conocimientos previos.

El objetivo principal del ciclo es conocer la historia de Lola Mora y sus esculturas en Jujuy, promoviendo la valoración de su significado artístico y cultural, así como el reconocimiento del patrimonio como una construcción social que nos identifica como comunidad.

La capacitación dará inicio el 7 de abril de 14 a 16, con modalidad presencial. Las inscripciones se realizarán de manera personal en la Dirección General de Turismo, ubicada en General Necochea 565, de lunes a viernes de 8 a 18.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD