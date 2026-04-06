Lola Mora y su legado en Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección General de Turismo, invitó a la comunidad a participar del proceso formativo "Conociendo la Historia", una propuesta de capacitación gratuita orientada a profundizar en la vida y obra de la destacada escultora argentina Lola Mora y su vínculo con la provincia.

La iniciativa estará a cargo de Gabriela Lamas, Rosario Santos y Marcos Cussi, y está destinada al público en general, sin necesidad de conocimientos previos.

El objetivo principal del ciclo es conocer la historia de Lola Mora y sus esculturas en Jujuy, promoviendo la valoración de su significado artístico y cultural, así como el reconocimiento del patrimonio como una construcción social que nos identifica como comunidad.

La capacitación dará inicio el 7 de abril de 14 a 16, con modalidad presencial. Las inscripciones se realizarán de manera personal en la Dirección General de Turismo, ubicada en General Necochea 565, de lunes a viernes de 8 a 18.