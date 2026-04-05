Se disputa esta tarde la 4º jornada

Hoy se disputará la cuarta fecha del Torneo Anual de la Liga Regional Jujeña de Fútbol con el siguiente detalle de encuentros.

Sub 18 "Leandro Girón".

Zona A: A las 14.15, Defensores de Fraile Pintado vs. Juventud Unida y San Francisco Bancario vs. Deportivo Peñarol. Libre: Herminio Arrieta.

Zona B: A las 14.15, Sportivo Alberdi vs. Central Norte y Defensores de Yuto vs. Unión Calilegua. Libre: Mitre de Calilegua.

Zona C: A las 14.15, Atlético El Talar vs. Boca Juniors y en el complejo Municipal de Caimancito, Municipal Vinalito vs. Cultural Las Yungas. Libre: Sportivo Leach.

Primera "Matías Alfonso".

Zona A: A las 16.15, Defensores de Fraile Pintado vs. Juventud Unida y San Francisco Bancario vs. Deportivo Peñarol. Libre: Herminio Arrieta.

Zona B: A las 16.15, Sportivo Alberdi vs. Central Norte y Defensores de Yuto vs. Unión Calilegua. Libre: Mitre de Calilegua.

Zona C: A las 16.15, Atlético El Talar vs. Boca Juniors y en el complejo Municipal de Caimancito, Municipal Vinalito vs. Cultural Las Yungas. Libre: Sportivo Leach.

Copa Jujuy Femenino

También la directiva de la Liga Regional Jujeña de Fútbol programó las semifinales de la fase inicial de la Copa Jujuy Femenina para sus equipos afiliados.

A continuación detallamos los encuentros -de ida- que se disputarán esta mañana.

A las 10.30, en cancha de Defensores de Fraile Pintado, Deportivo Peñarol será local precisamente ante Defensores de Fraile Pintado en un duelo que acaparará a la atención de todos en la ciudad "tomatera".

Y en el mismo horario, en el reducto de Sportivo Alberdi, las chicas del "tigre" se verán las caras con San Francisco Bancario.

Los cuatros conjuntos sueñan con avanzar a la gran final y así representar a su liga en la fase provincial de la competencia.