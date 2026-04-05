Tiro y Gimnasia recibe hoy a Atlético San Pedro

Tarde clásico en San Pedro de Jujuy. Los clubes más convocantes de la ciudad se enfrentan hoy en el clásico interzonal de la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga del Ramal. A partir de las 16.30, Sociedad de Tiro y Gimnasia recibirá a Atlético en un partido que promete emociones de principio a fin. Y además tendrá otro ingrediente: ambos son líderes de sus respectivos grupos, tras haber ganado sus tres encuentros anteriores.

Previamente, desde las 14.30, se verán las caras las respectivas cuartas divisiones.

Mientras que por la Zona A, en cancha de Atlético Providencia, el local jugará con Atlético El Polo y en el reducto del "rojo" sampedreño, Independiente chocará con Deportivo Rodeíto.

La mencionada jornada se puso en marcha con dos compromisos.

En su estadio, Río Grande de La Mendieta y Deportivo Parapetí igualaron uno a uno. En reserva, el "azucarero" es impuso por 5 a 1.

Por su parte, en el "Fernando Sembinelli", Atlético La Esperanza goleó 5 a 2 a Atlético La Merced. Los chicos esperanceños también festejaron en el duelo premilinar, venciendo por 3 a 1.

Vale resaltar que en la última reunión del Consejo Directivo se ratificó que el Torneo Apertura de la división femenino dará inicio el próximo viernes, mientras que las divisiones inferiores comenzarán su competencia el sábado 11.

Completando el panorama de las chicas, por la Copa Jujuy, Sociedad de Tiro y Gimnasia derrotó a Aserradero por 8 a 0 en El Piquete. Los goles fueron marcados por Sol Colque (4), Fernanda Reinoso (2), Luana Bordon y Valentina Ponce.

La próxima semana se disputará la revancha, pero las "lobas" ya tienen encaminada la clasificación a la fase siguiente del certamen provincial organizado por el Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Deportes.

Zona Rural

En el marco de los preparativos para el inicio del campeonato, desde la Liga del Ramal continúan acompañando y asesorando a las instituciones de la Zona Rural para ultimar detalles organizativos.

En esta oportunidad, el secretario Fabián Barrionuevo se apersonó en la localidad de Arroyo Colorado, donde brindó el asesoramiento correspondiente a los dirigentes del club local en relación al proceso de inscripción de jugadores, con el objetivo de que todo esté en regla de cara al comienzo de la competencia.

De esta manera, la Liga sigue trabajando de manera conjunta con los clubes para garantizar un buen desarrollo de la competencia.