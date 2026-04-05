Gimnasia quiere estirar su racha en el “23 de Agosto”

Gimnasia y Esgrima tiene una cita clave hoy, domingo de Pascuas, para ratificar que sus aspiraciones en esta Primera Nacional no son casualidad. Desde las 17, el estadio "23 de Agosto" será el escenario donde el conjunto "albiceleste" recibirá a Patronato de Paraná por la octava fecha, con un objetivo innegociable: mantener la efectividad perfecta en condición de local.

El presente del equipo que conduce Hernán Pellerano se explica, en gran medida, por su solidez en barrio Luján. Con tres victorias en igual cantidad de presentaciones en nuestra provincia, el "lobo" ha logrado imponer condiciones desde el protagonismo y una presión alta. El conjunto jujeño llega con el envión anímico que significó el triunfazo de la fecha pasada en Resistencia, donde venció 2 a 1 a Chaco For Ever, resultado que lo catapultó a compartir por unos días la cima de las posiciones con Tristán Suárez.

Pellerano parece haber encontrado el equilibrio emocional de un plantel que sabe hacerse dueño de la pelota. Para este compromiso, la propuesta no se desviará del libreto: intensidad en la zona media y profundidad para abastecer a los puntas. Sin embargo, el cuerpo técnico sabe que no debe descuidar el retroceso, una faceta donde el equipo sufrió en su última caída fuera de casa, pero que logró ajustar en el Chaco.

En la vereda de enfrente aparece un Patronato urgido y golpeado. El equipo de Rubén Forestello no logra hacer pie y llega tras una dura derrota en casa por 2 a 0 ante Colón de Santa Fe. El "Patrón" apenas ha podido sumar un triunfo en lo que va del torneo (ante Colegiales) y se encuentra en la parte baja de la tabla, lo que lo obliga a salir a buscar puntos en una cancha donde hoy nadie regala nada.

Bajo el arbitraje del colegiado Federico Benítez, el "lobo" saldrá al campo con la responsabilidad de proteger su racha y seguir acechando la punta. La localía está blindada; ahora resta que la pelota ruede y que el equipo de Pellerano vuelva a demostrar por qué es uno de los serios animadores del certamen.

Se espera un duelo apasionante entendiendo que por la paridad habrá muchos errores y aciertos.