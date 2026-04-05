Sacó un arma y le disparó tres veces a un peatón

Un vecino de la ciudad de San Pedro denunció en la sede policial que fue interceptado por un hombre que iba en un auto y le efectuó tres dispararon con un arma de fuego. Tras esto, el automovilista se dio a la fuga. Por fortuna, ningún de los tiros impactó en el denunciante.

El hecho ocurrió días pasados por la madrugada, en momentos que un hombre caminaba rumbo al barrio Snopek de la mencionada ciudad. En ese contexto, alrededor de las 2 un automóvil frenó cerca del peatón, del cual se bajó el conductor y lo apuntó con un arma de fuego. Ante esta situación el hombre se detuvo y fue cuando el denunciado realizó tres disparos, por lo que el denunciante comenzó a correr.

Más allá de la violenta situación, ninguno de los disparos llegó a destino. Tras esto, se dirigió a la Seccional 48° en donde denunció lo ocurrió y aportó los apodos del conductor del auto y de su acompañante.