Automovilista manejaba con 1,97 de alcohol y chocó

Un automovilista que circulaba con 1,97 de alcohol por litro de sangre (g/l) chocó contra otro auto en una esquina del barrio capitalino de Alto Comedero. Solo se ocasionaron daños materiales, por lo que no fue necesaria la atención médica para ninguno de los conductores involucrados.

El siniestro vial fue advertido días pasados por la mañana, en momentos que en la Seccional 56° se recibió el alerta acerca de un hecho en la intersección de la avenida Valle Grande y Los Lapachos, del Sector B4 del populoso barrio de la ciudad capital.

Por esa razón, minutos más tarde, alrededor de las 9 se constituyó una comisión policial en el lugar indicado al igual que una ambulancia del Same. Allí, se encontraban un auto Volkswagen Suran y un Ford Ka, ambos con un solo ocupante y con daños materiales por el incidente protagonizado.

En ese contexto, los profesionales médicos se encargaron de asistir en el lugar a los hombres que iban al volante, de 31 y 27 años, quienes no sufrieron lesiones que requieran un traslado al hospital para una mejor asistencia.

Por otro lado, arribó a la esquina de avenida Valle Grande y Los Lapachos el personal de Seguridad Vial para los controles de alcoholemia a los automovilistas. De esta manera, se supo que el conductor del Ford dio positivo en 1,97 g/l, mientras que el otro resultó negativo.

También llegaron al escenario del hecho los integrantes de Criminalística, quienes realizaron los correspondientes peritajes, de acuerdo a lo dispuesto por el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Finalmente, los agentes de la Seccional 56° se entrevistaron con los automovilistas. De esta manera pudieron conocer que el Volkswagen circulaba por la avenida Valle Grande cuando al llegar a la esquina de Los Lapachos dobló a su derecha. Fue entonces que por esa arteria de desplazaba en contramano el Ford e impactaron ambos rodados.