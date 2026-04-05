Educación prepara la Feria de Ciencias 2026

La provincia avanza en la organización de la Feria de Ciencias 2026 a partir de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, quienes asumieron trabajar de manera articulada los aspectos técnicos, operativos y pedagógicos del proceso.

Así lo destacó Gabriela Camacho, coordinadora provincial de la Feria de Ciencias, en una reunión con autoridades ministeriales, encabezadas por las secretarias de Gestión Educativa, Carolina Requelme, y de Políticas Socioeducativas, Nancy Chiliguay.

Allí se abordó el desarrollo de la instancia escolar y los criterios de selección que permitirán el paso a las etapas zonales, también se planificó la instancia provincial, considerada antesala de la participación nacional, que tendrá sedes en Jujuy, San Luis y Misiones en octubre; y la organización del Congreso de Educación Superior.

Feria de Ciencias

Cabe señalar que la Feria de Ciencias 2026 ya se encuentra en marcha con capacitaciones iniciadas a través de un seminario nacional del Infod, que se extenderá hasta mayo. Posteriormente, se desplegarán instancias territoriales de formación destinadas a supervisores, equipos directivos y docentes de todas las regiones educativas interesados en participar.