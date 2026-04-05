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Educación

Educación prepara la Feria de Ciencias 2026

Este año Jujuy será sede de la instancia nacional en el mes de octubre. Ya se iniciaron capacitaciones.

Domingo, 05 de abril de 2026 05:23
TRABAJO ARTICULADO | ENTRE EDUCACIÓN Y LA AGENCIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

La provincia avanza en la organización de la Feria de Ciencias 2026 a partir de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, quienes asumieron trabajar de manera articulada los aspectos técnicos, operativos y pedagógicos del proceso.

Así lo destacó Gabriela Camacho, coordinadora provincial de la Feria de Ciencias, en una reunión con autoridades ministeriales, encabezadas por las secretarias de Gestión Educativa, Carolina Requelme, y de Políticas Socioeducativas, Nancy Chiliguay.

Allí se abordó el desarrollo de la instancia escolar y los criterios de selección que permitirán el paso a las etapas zonales, también se planificó la instancia provincial, considerada antesala de la participación nacional, que tendrá sedes en Jujuy, San Luis y Misiones en octubre; y la organización del Congreso de Educación Superior.

Feria de Ciencias

Cabe señalar que la Feria de Ciencias 2026 ya se encuentra en marcha con capacitaciones iniciadas a través de un seminario nacional del Infod, que se extenderá hasta mayo. Posteriormente, se desplegarán instancias territoriales de formación destinadas a supervisores, equipos directivos y docentes de todas las regiones educativas interesados en participar.

 

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