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Maimará

Brindarán detalles del 49° Festival del choclo

Mañana en Maimará con Susana Prieto y fundadores del festejo.

Domingo, 05 de abril de 2026 23:58
INVITADOS | MARTÍN ARCO, BENJAMÍN KALNAY Y SANTIAGO DE LOS RÍOS SON TUNAY.

La Municipalidad de Maimará, organizadora del 49° Festival del choclo y el folclore, el próximo sábado y domingo, convocó a una conferencia de prensa donde brindará detalles de la nueva edición artística y gastronómica. El diálogo con los medios será mañana desde las 10 en la finca El Patio, ubicada en la prolongación de avenida Belgrano, barrio San Francisco en aquella localidad.

La intendente Susana Prieto junto a dos de los fundadores del espectáculo, Jorge Quispe y Carlos Aparicio se referirán a la tradicional convocatoria con la cual concluirán los festejos que inician en la temporada estival. Con ellos estarán los secretarios de Cultura y de Turismo municipal, Pablo López y Luis Zerpa, respectivamente.

En la grilla de folcloristas convocados para el fin de semana están Las cuatro cuerdas, Tunay, Alma chaqueña, Copleros, Canto del alma, Wara Calpanchay, Kimsa Juy, Las voces del Totorayoc, La huella folk, Marka supay, Los hermanitos Quiquiza, Ser del tiempo, Chicho Humacata, Pasakana, Alvarito Poclava, grupo Santa Cruz, Cristian y su grupo Revelación, La sonora imbatible, entre otros.

 

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