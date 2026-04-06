El DT mostró honestidad luego de otra victoria

En una conferencia de prensa marcada por la honestidad y autocrítica, Hernán Pellerano fue tajante luego de derrotar por 2 a 0 a Patronato de Paraná: "No requerimos de jugar un buen partido para ganar". El técnico reconoció que, aunque el resultado fue ideal, el funcionamiento colectivo quedó en deuda. El "lobo" sufrió ante los avances del conjunto entrerriano y perdió el control del juego en varios pasajes, viéndose obligado a retroceder más de lo deseado.

Este Gimnasia modelo 2026 es una máquina de sacar puntos y aprovechar momentos para lastimar a su rival de turno.

El estratega explicó esta dificultad desde la naturaleza misma del plantel que comanda. "Tenemos características de jugadores para intentar jugar; entonces, cuando nos sacan la pelota, sufrimos", admitió el DT, dejando en claro que el equipo se siente incómodo cuando debe adoptar un rol netamente defensivo y ceder la iniciativa al rival.

Uno de los puntos clave del análisis fue la ausencia de Nicolás Dematei. Por segundo partido consecutivo, el "Vikingo" cumplió su sanción tras la expulsión sufrida jornadas atrás (v. Tristán Suárez en Buenos Aires). Si bien Pellerano admitió que la jerarquía del experimentado defensor es difícil de reemplazar, se mostró conforme con la respuesta de la última línea, que logró sostener el cero ante el asedio del "patrón" entrerriano.

En relación a la búsqueda de equilibrio, el entrevistado destacó la paridad que existe dentro de su plantel, justificando las variantes que introduce fecha tras fecha. "A la hora de entrar no hay mucha diferencia entre suplentes y titulares", afirmó el DT, quien viene apostando por una rotación constante para mantener la intensidad física y competitiva. Para Pellerano, esta homogeneidad en el nivel del grupo es lo que permite que el equipo siga sumando puntos importantes, independientemente de quiénes salten al campo desde el arranque.

El marco en las tribunas también fue protagonista. El entrenador no dejó pasar la oportunidad de agradecer al hincha jujeño, que volvió a volcarse en gran número al estadio para empujar al equipo en los momentos de mayor zozobra. Esa comunión entre el plantel y la gente ha sido el motor de estos doce puntos obtenidos de forma consecutiva en Jujuy, un factor que, en un torneo tan parejo como la Primera Nacional, termina marcando la diferencia.

Con el alivio del resultado pero con mucho por potenciar y corregir, el Gimnasia de Pellerano sigue edificando su camino desde la solidez de local, sabiendo que ganar incluso cuando no se brilla es una virtud necesaria para cualquier equipo con aspiraciones de ascenso. Asimismo, el cuerpo técnico es consciente de que el techo del equipo todavía está lejos de lo mostrado recientemente. En el ambiente quedó flotando la sensación de que aquel rendimiento brillante exhibido en la Copa Argentina durante el mes de febrero frente a Central Córdoba de Santiago quedó lejano. Desde aquel pico de rendimiento en el inicio de la temporada, el nivel de juego experimentó vaivenes en el rendimiento y el desafío de Pellerano ahora radica en recuperar esa fluidez futbolística sin descuidar la efectividad que hoy le permite ser infalible en su propia fortaleza.

No obstante, Gimnasia y Esgrima sigue haciendo de su casa un territorio inexpugnable. Con el triunfo 2 a 0 ante los de Entre Ríos, el equipo conducido por "Pelle" sumó su cuarta victoria consecutiva en el estadio "23 de Agosto", una racha que lo consolida en la tabla y alimenta la ilusión del pueblo "albiceleste".

Homenaje a Malvinas

HERNÁN PELLERANO

En el marco del reciente aniversario del 2 de abril, el duelo entre Gimnasia y Patronato se convirtió en el escenario de un homenaje espontáneo. Cuando promediaba el complemento, el corazón de la tribuna Lobo Norte marcó el ritmo. Entre banderas y bombos, las voces de miles de hinchas se unieron para entonar las estrofas de la Marcha de las Malvinas.

El grito de “íTras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar!” retumbó con una fuerza particular, recordándonos que la memoria por nuestros héroes no sabe de categorías ni de resultados deportivos. Fue un momento de comunión donde el fútbol pasó a un segundo plano. La fidelidad de la hinchada no solo se demostró con los colores del “lobo”, sino también con el respeto y el orgullo por la soberanía nacional. Un momento que sorprendió a muchos pero que fue digno de destacar.

Quilmes ganó y Maipú se quedó sin DT

Quilmes volvió a hacerse fuerte en casa y derrotó 2 a 1 a Deportivo Maipú por la octava fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Ulises Vera y Agustín Lavezzi marcaron los tantos para el “cervecero”. El primer tiempo se jugó con mucha fricción y poco juego asociado. El elenco dirigido por Leandro Gracián no logró imponerse desde la posesión, pero encontró la ventaja en una de las pocas aproximaciones claras. A los 26 minutos, Agustín Bolívar se proyectó por derecha, tocó hacia atrás para Martín Vallejos, que introdujo un centro pasado y por el segundo palo apareció Ulises Vera para ganar de cabeza y poner el 1 a 0.

En el complemento, el “cruzado” adelantó sus líneas y empezó a empujar con mayor decisión, mientras el “cervecero” se replegó y apostó a lastimar de contraataque. La visita generó peligro, sobre todo por arriba, y obligó al “albiazul” a sostenerse en su campo. Sin embargo, en medio de ese contexto, el local encontró el segundo golpe. A los 15 minutos, Axel Batista conduce por el centro y filtra una buena pelota para Agustín Lavezzi, que definió cruzado y pone el 2 a 0 para darle aire a su equipo.

En el tramo final, el partido se volvió tenso. Maipú no se resignó insiste y consigue el descuento a los 43 minutos, lo que instaló incertidumbre en el cierre. Quilmes sufrió en el epílogo pero finalmente sumó de a tres. A causa de la derrota ante el “cervcero”, Alexis Matteo entrenador de los mendocinos dejó su cargo. Otros resultados de ayer en la Primera Nacional: Deportivo Morón 1 San Telmo 0; Racing de Córdoba 0 Ciudad Bolívar 2; Mitre de Santiago del Estero 1 Deportivo Madryn 3; Atlético Rafaela 1 Güemes 2; Los Andes 2 Chaco For Ever 0.