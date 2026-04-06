Se cerró el 2º capítulo del Apertura “Jesús Flores”

Concluyó un nuevo episodio del Apertura "Jesús Flores" de la Liga Jujeña de Fútbol que hizo disputar los 9 partidos en dos jornadas con algunos resultados que sorprendieron a propios y extraños.

Esta noche en la sede de calle Martín Fierro se concretará reunión del Consejo Directivo para programar la fecha 3.

En el estadio "La Tablada", el sábado por la noche cerró la instancia con el triunfo de Zapla por 2 a 1 a Cuyaya. Jesús Guaymas y Agustín Durán le dieron el triunfo al "merengue", mientras que Héctor Guzmán de penal descontó para el "bandeño". Mientras que es misma tarde en el reducto de avenida Córdoba, Palermo y Luján dividieron puntos tras igualar 1 a 1. Agustín Castaño adelantó al "canario" en el marcador, pero Oscar Caram igualó las condiciones de penal para el "granate".

En tanto que el viernes se jugó el grueso de la fecha donde Talleres venció por 4 a 2 a Nieva en el duelo nocturno en "La Tablada". Julián Ramírez con un "doblete", Tomas Aballay y Gastón Mamani convirtieron en el "expreso" y para el "león" descontaron Lautaro Montero y Joel Gago.

En el "Fortín Gaucho", Los Perales perdía por la mínima pero en el inicio del complemento logró dar vuelta el marcador para ganarle 3-1 a Atlético Palpalá. Los goles fueron convertidos por José Mamaní en el "pirata", pero lo remontaron Mauro Zalazar con dos goles y el restante de Fabricio Carlés para el "gaucho".

En el estadio "Gringo Flores", Comercio y El Cruce no se sacaron diferencias e igualaron 1 a 1. Matías Paniagua marco para los "leones", pero Ignacio Rodríguez igualó en las "pirañas".

En el "Fausto Tejerina", Gorriti supo despertar y venció por 2 a 1 a Belgrano. Jeremías Koch puso la ventaja para el "decano" pero Pablo Vilca de penal y German Romay le dieron el triunfo al "diablo".

En "La Tablada", Malvinas y Alberdi igualaron 1-1. Ignacio Gallardo marco para los "héroes", pero Mauricio Luna igualó para el "carbonero". En Papel Noa, Gimnasia derrotó 2 a 0 a La Viña. Gonzalo Puntano y Nahuel Cisneros marcaron para el "lobo". Y en el estadio "Libero Bravo", Lavalle y San Francisco empataron 1 a 1. Tomas Mealla aventajó al "general", pero Julio Di Leo le puso la paridad para el "santo".