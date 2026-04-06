Se consolida la Copa Zorritos

Con equipos provenientes de todo Jujuy y distintas provincias de la región, se desarrolla una nueva edición de la Copa Zorritos, organizada por el Club Atlas y con el acompañamiento del Gobierno de Jujuy. El evento se consolida como un torneo de alcance nacional y fuerte participación comunitaria.

En ese marco, los organizadores destacaron especialmente el acompañamiento del Gobierno de Jujuy, subrayando que el respaldo resulta clave para sostener y proyectar el crecimiento del certamen. En particular, valoraron el trabajo de la Dirección de Gestión de la Gobernación, encabezada por Gustavo Carrasco, por el apoyo permanente.

Asimismo, remarcaron que este acompañamiento permite fortalecer un espacio que promueve la integración entre provincias y el encuentro de niños y jóvenes a través del deporte, potenciando, a la vez, el turismo.

La presencia de delegaciones de otras jurisdicciones, como Salta, Santiago del Estero y Chaco, reafirma el carácter federal de la propuesta, que año a año suma participantes y consolida su lugar en el calendario deportivo. De este modo, la Copa Zorritos reafirma su crecimiento con apoyo del Gobierno de Jujuy, consolidándose como un espacio de encuentro y desarrollo deportivo.

Además de la experiencia que afrontan los pequeños en cada encuentro es una noble manera de reunir a la familia en el crecimiento y desenvolvimiento para poder cumplir con sus objetivos en la infancia. Lo cual es parte fundamental porque ese respaldo y acompañamiento saludable genera mayor confianza a la hora de participar en actividades.

Torneo femenino

El viernes se pondrá en marcha el torneo femenino “Pensando en Ellas” y la cancha va a hablar en fútbol libre y +35 años, ambos con inscripción gratuita. Se jugará fútbol 11 todos los viernes por la tarde en la ancha Veteranos del Norte que se convertirá en territorio de garra, talento y actitud. Por ese motivo se hace extensiva la invitación y mediante un posteo en redes sociales que los delegados interesados podrán comunicarse al 3885847820 o 3883318619.