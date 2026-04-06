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River goleó 3 a 0 a Belgrano y sigue la racha de Coudet

El "millonario" de "Chacho" mantiene el puntaje perfecto en 4 partidos y es escolta de la zona B, con 23 puntos

Lunes, 06 de abril de 2026 00:21
EN EL MONUMENTAL | RIVER GOLEÓ A BELGRANO POR 3-0 Y ESCOLTA LA ZONA B DEL TORNEO APERTURA 2026.

River ganó, gustó y goleó ante Belgrano, con un triunfo por 3 a 0 en el partido que disputaron anoche, en el estadio Monumental, por la 13º fecha del Torneo Apertura 2026. El mediocampista Tomás Galván marcó un doblete, en 35' del primer tiempo y 37 del segundo, mientras que el delantero Facundo Colidio convirtió de cabeza a los 13 del complemento.

Con el triunfo, el equipo que dirige Eduardo Coudet mantiene el puntaje perfecto tras cuatro fechas y subió al segundo puesto de la zona B, con 23 puntos, teniendo que enfrentarse a Racing el próximo domingo 12 de abril, a las 20.

La primera llegada fue de River, a los 10', con un desprendimiento por derecha de Driussi, cuyo remate bajo y cruzado dio en el poste derecho del arquero Cardozo. El centrodelantero volvió a generar peligro dos minutos después, al quedarse con un cierre fallido de cabeza de un defensor rival y avanzar desde el centro hacia la derecha, para luego enganchar, deshaciéndose de la marca de Ricca, y definir con el costado externo del pie ante el achique del guardameta rival, aunque su tiro salió por el segundo palo.

El "9" de River volvió a rematar a los 23', de primera y desde la medialuna del área, con un tiro que salió a las manos de Cardozo.

El primer acercamiento de Belgrano fue luego de un tiro libre al primer palo prolongado de cabeza por Maldonado y se hubiera metido por el segundo palo, de no ser por una buena reacción de Beltrán.

El local abrió el marcador a los 35' de la primera parte, cuando el mediocampista Galván fue oportunista para quedarse con el rebote de un mano a mano errado de Driussi y definir de primera, ante el arco libre.

A los 13` del segundo tiempo, un centro desde la derecha del volante Juan Cruz Meza permitió el remate de cabeza de Colidio y puso el 2-0. El volante Zelarayán jugó una pared para meterse en el área por el costado izquierdo, enganchó de gran manera y definió rápidamente, aunque su tiro se fue ancho.

Solo un minuto más tarde, un gran pase filtrado de Moreno habilitó la trepada por derecha de Galván, que ingresó al área y sacó un disparo cruzado perfecto, que dio en la base del poste y convirtió el partido en goleada.

“No le regalo nada a nadie”

Después de la goleada frente a Belgrano en el Monumental, Eduardo Coudet habló sobre el desempeño de River: “Hicimos un muy buen partido. Es tiempo y trabajo. Nos adaptamos también a lo que tenemos que adaptarnos. Acá en casa la verdad que necesitábamos hacer un buen juego como lo hicimos y tratar de seguir mejorando cosas en el tiempo. Siempre trabajando y preparándonos para vernos mejor”. Sobre su exigencia física: “No le regalo nada a nadie y cada uno se gana lo que consigue. Hay que seguir trabajando”.

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