Más de 20 mil visitantes en el fin de semana “XXL”

El fin de semana largo por la Semana Santa deja cifras altamente positivas para la economía jujeña. Según el informe del Observatorio Turístico, más de 20 mil visitantes eligieron el destino para el descanso y la fe, lo que permitió fortalecer la actividad turística en Jujuy.

Esto, mediante un impacto económico genuino superior a los 6.964 millones de pesos, con una estadía media de 2,7 noches y un gasto diario por persona que superó los $125.000.

Este resultado es el reflejo de la fuerte apuesta promocional realizada semanas atrás en Buenos Aires y Córdoba, donde se presentó el calendario "Devoción en las Alturas", según se informó.

Al respecto, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, destacó: "El turismo crece con planificación y una identidad que se fortalece en cada evento. Esta Semana Santa fue clave para poner en valor nuestras tradiciones y ratificar el potencial de la cultura como motor de desarrollo y generación de empleo genuino", remarcó.

La región de la Quebrada lideró la ocupación con un 87,5%, seguida por los Valles (76,7%), Yungas (72,4%) y la Puna (69,7%).

Más allá de los paisajes, el visitante se encontró con una experiencia que movilizó todos los sentidos: desde la profundidad de los ritos ancestrales y la fe popular en las ermitas, hasta una gastronomía de vigilia que es orgullo regional.

Este movimiento se tradujo en beneficios directos para toda la cadena de valor, desde la hotelería hasta los pequeños emprendedores y artesanos locales.

Para profundizar en estos resultados, el Ministerio continúa trabajando en promocionar los destinos turísticos jujeños para la temporada de invierno, proyectando un año de grandes oportunidades para el sector privado basado en la diversidad de la oferta y la calidez del servicio.

Otro punto que se resaltó en el informe fue el excelente fin de semana para la ocupación del Tren Solar de la Quebrada, que fue de un 100% todos los días y en sus dos recorridos, experiencia 180° o experiencia 360°.

También se debe mencionar que desde el último jueves la provincia sumó tres vuelos semanales hacia y desde Córdoba, a través de la empresa low cost Flybondi, por lo que se amplió la conectividad hacia esa provincia que hasta entonces tenía cuatro vuelos por semana por intermedio de Aerolíneas Argentinas.