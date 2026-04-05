Apoyo para docentes y menos burocracia

Martín Fellner, diputado provincial del PJ reelecto vicepresidente de la Comisión de Educación en la Legislatura de Jujuy, planteó la necesidad de discutir a fondo sobre la realidad educativa de la provincia. Y pidió menos trabas burocráticas, mayor reconocimiento a los docentes, y reformas que permitan abordar con seriedad los desafíos actuales.

"Si hoy la escuela sigue en pie, es en gran parte por el enorme esfuerzo, vocación, compromiso y sacrificio de los maestros y docentes", expresó.

En ese sentido, advirtió que la burocracia estatal se convirtió en uno de los grandes obstáculos para avanzar con la rapidez que estos tiempos exigen.

"Mientras los problemas cambian y se agravan, el Estado continúa atrapado en trámites, papelerío, estructuras lentas y respuestas tardías. Y así, es imposible llegar a tiempo", sostuvo.

Fellner también puso el foco en la salud mental, a la que definió como uno de los temas más urgentes de la agenda educativa actual: "Hoy no se puede hablar de educación sin hablar de salud mental. Lo que pasa en las aulas también está atravesado por angustias, violencia, bullying, consumos problemáticos y situaciones emocionales complejas que no pueden seguir siendo minimizadas", afirmó.

De igual modo, planteó la necesidad de abrir una etapa de discusión seria sobre reformas estructurales que incorporen temas de actualidad como inteligencia artificial, educación financiera, formación en oficios y herramientas concretas para la vida.

"La educación jujeña necesita menos burocracia y más decisión política, no alcanza con administrar problemas, hay que animarse a transformar en serio y estamos dispuestos a dar un debate crítico pero propositivo", concluyó.