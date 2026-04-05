UEJ reconoció a Lucía Sant como Mujer Empresaria 2026

La Unión Empresarios de Jujuy (UEJ) llevó adelante la ceremonia de reconocimiento a mujeres empresarias y emprendedoras destacadas de la provincia, en el marco de las actividades por el Día de la Mujer. En esta edición, el máximo galardón como Mujer Empresaria Jujeña 2026 fue otorgado a Lucía Sant, quien representará a Jujuy en el certamen nacional organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

Durante la jornada, además de la entrega de distinciones, se desarrollaron actividades orientadas a fortalecer el ecosistema emprendedor femenino, incluyendo una charla inspiracional a cargo de una empresaria jujeña, espacios de networking para generar vínculos reales entre participantes y la ceremonia de premiación.

Proyección al mundo

Lucía Sant es Locutora Nacional y comunicadora jujeña, creadora de Ojos del Mundo, un proyecto multiplataforma que promueve la cultura, el turismo y el desarrollo de la provincia, con reconocimiento local, nacional e internacional. Su trabajo impulsa la visibilización de la identidad y posiciona a Jujuy como un destino con proyección global, generando además oportunidades y empleo en el sector.

Al recibir la distinción, expresó: "A todas las emprendedoras y empresarias jujeñas: las mujeres tenemos en el alma la capacidad de construir, de reinventarnos, de salir adelante incluso cuando el camino no es fácil. Hay que animarse a soñar en grande, aun cuando todo parezca pequeño. Jujuy tiene historia de fuerza y coraje, y esa misma fuerza vive en cada una de nosotras".

Por su parte, la presidenta de Mujeres Empresarias de la UEJ, Marcela Jorge, expresó que "este reconocimiento pone en valor el rol clave que tienen las mujeres en el entramado productivo de Jujuy. No solo lideran empresas, sino que generan impacto en sus equipos, en sus familias y en toda la comunidad. Visibilizar ese aporte es fundamental".

En esta edición también se distinguió a mujeres destacadas en distintas categorías: en Liderazgo Empresarial, Iris Elizabeth Valdez Spaventa; en Impacto Social, Paula Luciana Herrera y Mariel Sadir; y en Trayectoria Empresarial, Casasola Delia Miriam.