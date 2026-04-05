El ISJ fortalece canales de diálogo con prestadores

A los fines de reafirmar la decisión de jerarquizar con prestadores y garantizar una atención de calidad a los afiliados, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) explicó a través de un comunicado que mantendrá un encuentro con prestadores de la salud, en cuyo marco se abordará una agenda de temas prioritarios que hacen al vínculo institucional, entre ellos el pago por servicios de salud.

"La obra social continúa atendiendo sus obligaciones de pago contraídas ante la masa de prestadores, haciendo el máximo esfuerzo financiero", aseguraron a través del parte de prensa. Del mismo modo, destacaron que las liquidaciones a profesionales médicos por órdenes de consulta "se cumplen dentro de las quincenas de cada mes según lo acordado".

En relación a las prácticas ambulatorias, desde el ISJ se aclaró que en marzo -período que acaba de finalizar-, se pagó el 40% de las prestaciones de diciembre. "Los pagos corresponden al mes corriente y se realizan una vez finalizados los procesos de control de facturación, los cuales habitualmente implican un plazo aproximado de dos meses", precisaron. Seguidamente, aseguraron que: "No existen pagos atrasados, sino compromisos propios del período vigente. Las demoras registradas durante el mes de marzo, son el resultado de la concentración de días no laborables, como en este caso Semana Santa, situación que llevó a reformular procesos administrativos y ejecución de pagos".