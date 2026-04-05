16°
5 de Abril,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Cafe
Música
Lola Mora
Tenencia responsable
Gimnasia
La opinión
ENTREVISTA A JUAN ATAHUALPA ALBARRACÍN
arte
Programa Volver al Trabajo
Instituto de Seguros de Jujuy
Cafe
Música
Lola Mora
Tenencia responsable
Gimnasia
La opinión
ENTREVISTA A JUAN ATAHUALPA ALBARRACÍN
arte
Programa Volver al Trabajo
Instituto de Seguros de Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1405.00

3884873397
PUBLICIDAD
Instituto de Seguros de Jujuy

El ISJ fortalece canales de diálogo con prestadores

En un nuevo encuentro, se abordará una agenda de temas prioritarios que hacen al vínculo institucional.

Domingo, 05 de abril de 2026 23:16
CASA CENTRAL | DEL ISJ EN SAN SALVADOR DE JUJUY.

A los fines de reafirmar la decisión de jerarquizar con prestadores y garantizar una atención de calidad a los afiliados, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) explicó a través de un comunicado que mantendrá un encuentro con prestadores de la salud, en cuyo marco se abordará una agenda de temas prioritarios que hacen al vínculo institucional, entre ellos el pago por servicios de salud.

"La obra social continúa atendiendo sus obligaciones de pago contraídas ante la masa de prestadores, haciendo el máximo esfuerzo financiero", aseguraron a través del parte de prensa. Del mismo modo, destacaron que las liquidaciones a profesionales médicos por órdenes de consulta "se cumplen dentro de las quincenas de cada mes según lo acordado".

En relación a las prácticas ambulatorias, desde el ISJ se aclaró que en marzo -período que acaba de finalizar-, se pagó el 40% de las prestaciones de diciembre. "Los pagos corresponden al mes corriente y se realizan una vez finalizados los procesos de control de facturación, los cuales habitualmente implican un plazo aproximado de dos meses", precisaron. Seguidamente, aseguraron que: "No existen pagos atrasados, sino compromisos propios del período vigente. Las demoras registradas durante el mes de marzo, son el resultado de la concentración de días no laborables, como en este caso Semana Santa, situación que llevó a reformular procesos administrativos y ejecución de pagos".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD