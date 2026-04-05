Jornada nacional de lucha en defensa del programa “VAT”

Este martes se desarrollará en todo el país una jornada nacional de lucha impulsada por organizaciones sociales, trabajadores de la economía popular y referentes territoriales, en rechazo a los recortes aplicados al Programa Volver al Trabajo (VAT). La medida incluirá movilizaciones, concentraciones y acciones de visibilización en distintos puntos, con el objetivo de exigir la restitución de políticas públicas que consideran fundamentales para la subsistencia de miles de familias.

En la ciudad, la convocatoria central tendrá lugar a partir de las 9 en el puente Azurduy, donde se realizará la concentración inicial. Posteriormente, a las 10, comenzará la movilización por las principales arterias, mientras que durante toda la jornada se llevará adelante un "cartelazo" como forma de protesta y expresión colectiva. El punto de encuentro definido por las organizaciones es la fuente Juana Azurduy y la avenida Hipólito Yrigoyen, desde donde se articularán las distintas actividades previstas.

Bajo la consigna "Basta de ajuste", los convocantes advierten que la reducción del programa impacta de manera directa en los sectores más vulnerables, afectando ingresos, fuentes de trabajo y redes comunitarias que cumplen un rol clave en los barrios populares. En ese marco, denuncian que "las medidas adoptadas implican un retroceso en materia de derechos sociales y laborales, debilitando estructuras construidas durante años a través de la organización colectiva".

Las organizaciones remarcan el papel central que desempeñaron durante la pandemia, cuando sostuvieron tareas esenciales en contextos de extrema dificultad. Desde la implementación de operativos de sanitización hasta la distribución de alimentos en comedores y merenderos, fueron actores fundamentales para garantizar la contención social en momentos críticos. "Fuimos quienes estuvimos cuando todo estaba cerrado, cuando el miedo paralizaba y el Estado no llegaba con la rapidez necesaria", señalan.

Asimismo, destacan el trabajo cotidiano que continúan realizando en sus comunidades, incluyendo actividades de reciclado y recuperación de materiales, que no solo generan ingresos para numerosas familias, sino que también contribuyen al cuidado del ambiente. Estas tareas, muchas veces invisibilizadas, representan una parte esencial de la economía popular y del sostenimiento de los barrios.

"Vinieron por nosotros, recortando derechos y quitando lo que sostenía a nuestros barrios. Pero no nos quebraron", expresan desde los espacios organizados, reafirmando su decisión de sostener la lucha. En ese sentido, subrayan que nada de lo conseguido fue producto de concesiones, sino del esfuerzo colectivo y la construcción desde abajo.

Esta jornada se plantea no solo como una instancia de protesta, sino también como un llamado a la reflexión sobre el rol de las políticas públicas en la inclusión social. Los organizadores buscan interpelar tanto a las autoridades como a la sociedad en su conjunto, invitando a acompañar el reclamo y a defender los derechos conquistados frente a lo que consideran un escenario de ajuste.

Desde el Polo Obrero Jujuy

PATRICIA AMANTE, PO JUJUY

El Polo Obrero mañana realizará una jornada nacional contra el millón de despidos de los programas sociales y se traducirá en más de cien cortes en rutas, accesos y puentes en todo el país pidiendo que no se cierre “Volver al trabajo”. La referente jujeña Patricia Amante destacó que la concentración central será en San Salvador de Jujuy pero mañana tendrán jornada en Abra Pampa y La Quiaca donde posiblemente se corten los accesos.

Es que en la ciudad fronteriza mediante asamblea se votó el corte del acceso. En la capital marcharán con organizaciones, desde las 9, hacia el Ministerio de Trabajo y Casa de Gobierno, con corte del puente Lavalle así como cartelazos. Desde el Polo Obrero remarcaron que “Milei elimina programas de 78 mil pesos cuando más crece la pobreza y cada vez se hace más difícil tener trabajo. Mientras tanto vemos que Adorni y todo el Gobierno viven de lujo viajando en aviones privados”.

“La eliminación de los programas no solo agravará la crisis social de 1 millón de familias en todo el país, sino que perjudicará la economía de los barrios porque era plata que se gasta en las ferias y los pequeños comercios”, apuntaron. “En Jujuy se calcula que hay 27 mil beneficiarios del programa “Volver al trabajo” y “acompañamiento”. Multiplicado por 78 mil son más 2 mil millones de pesos que dejan de entrar a los barrios de Jujuy”, lamentaron. “Hay que apoyar a los compañeros de los barrios que paran la olla y le ponen un parche a una crisis social cada vez peor”.