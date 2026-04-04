La vida es el resultado de nuestros pensamientos

Un sordo (que no quería aceptar que era lo era) entró a un teatro buscando disfrutar de la audición del concierto que estaba por comenzar. Tomó asiento en las butacas del fondo de la enorme sala y -al comenzar la función- advirtió que nada oía. Entonces -incomodando a quienes ya estaban ubicados- fue a sentarse a las filas del medio. Pero allí tampoco logró su propósito. Luego, perturbando a otros más, fue a situarse bien cerca de la orquesta. Pero seguía sin lograr su propósito. Finalmente, visiblemente irritado, se arrimó al violinista. Pero seguía oyendo nada. Fue entonces cuando decidió retirarse del teatro protestando a la vez que afirmaba que la orquesta era malísima y que el teatro tenía una acústica fatal.

Conclusión: Cada quien concibe su mundo según la forma en que piensa puesto que vivimos esta existencia de acuerdo a los esquemas de conocimiento que a diario utilizamos. Si nuestra forma de pensar tiene fallas, nuestros actos serán defectuosos y así continuarán hasta que corrijamos nuestra manera de pensar.

"Todo es de acuerdo al color del cristal con que se mira", afirma un antiguo y sabio refrán.

Pero si bien los esquemas de pensamientos nocivos son habituales entre las personas a las que se denomina "normales", también hay que tener en cuenta que cada uno tiene la capacidad necesaria para provocar cambios que le permitan generar pensamientos nuevos y diferentes, originales, con los que resolver sus conflictos.

Las barreras que le impiden a la gente la concreción de tales modificaciones son los estados anímicos. Obstáculos psíquicos que limitan la aptitud para resolver problemas.

Mientras se suponga que tales causas son difíciles de eliminar, por supuesto que no habrá de conseguirse el objetivo positivo. Las cosas no son fáciles, ni difíciles; sólo aparecen así a la consciencia tal como un sediento ve espejismos en medio del desierto. La vida consiste en lo que un humano piensa durante todo el día. Si piensa en el éxito, crea el clima que favorecerá al éxito. Cuando piensa en el fracaso. . . ya está a dos pasos de él.

Los malos estados de ánimo que deben superarse son, básicamente, cinco: la falta de confianza en uno mismo, el resentimiento (¿cuántas veces se ha creído que el autor de "todos los males" es -exclusivamente- otra persona?), la culpa, (no se puede avanzar mientras se cargue con este pesado saco a cuestas), el remordimiento y la preocupación (que como el término claramente designa, implica empezar a ocuparse antes de tiempo, lo que es una manera de malgastarlo).

Decía un sabio que la preocupación es como un hilo persistente de agua turbia que nos recorre todo el tiempo los vericuetos mentales. Si continúa, genera una corriente tan fuerte y descontrolada que arrastra a todos los pensamientos.

Siempre hay quienes se dedican a decir que habrá una nueva guerra que acabará con todos así como otros conjeturan que, posiblemente, se enfermen de cáncer porque su abuela acaba de morir de lo mismo. La mayor parte de los desastres y calamidades que tememos quizá nunca lleguen, pero lo que sí es seguro que pensándolos y martirizándose en modo alguno se contribuye a prevenirlos.

El secreto del triunfo no consiste en no caer, sino en levantarse siempre después de cada caída. La felicidad es un estado mental que no depende de los demás, sino de uno mismo. Tener serenidad y ejercer el razonamiento consciente, es haberse convertido en sabio sobre las cosas del mundo y la Naturaleza. La serenidad es la verdadera potencia, es el secreto de todas las cosas y sólo en ella se encuentra el éxito de todo lo que se decida alcanzar.

"Somos tal como vamos siendo construidos por nuestros pensamientos; por lo tanto, cuidado con la forma en que pensamos y con aquello sobre lo que pensamos. Los pensamientos tienen vida. . . y llegan lejos", afirma Swami Vivekananda.

(*) Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social, magister en Psicoanálisis, historiador y parapsicólogo. "Atrévete a vivir en plenitud", es uno de sus recientes libros. www.antoniolasheras.com.