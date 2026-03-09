Comunero de Olaroz Chico recibió al CEO de Río Tinto

Mario Gerónimo, comunero de Olaroz Chico mantuvo un encuentro de trabajo con el ministro de Minería de Jujuy, José Gómez, y el presidente de Jemse, Exequiel Lello Ivacevich junto a Jérôme Pécresse, Chief Executive de Aluminio y Litio de Río Tinto; Ignacio Costa, gerente general, y Luciano Mancuso, gerente general de Operaciones en Argentina Lithium.

Olaroz Chico sostuvo históricamente una actitud de diálogo y acompañamiento al desarrollo minero.

La reunión se desarrolló en un escenario de fuerte expansión del sector, tras la reciente adquisición de Arcadium Lithium por parte de Río Tinto, operación que consolidó el posicionamiento global de la compañía en el mercado del litio.

Durante el encuentro se abordaron los planes de desarrollo y proyecciones de inversión de la empresa para el 2026, así como las perspectivas de crecimiento y desarrollo tecnológico de la actividad en la provincia.

Este tipo de instancias reflejan el modelo de articulación que se viene consolidando en Jujuy, donde el Estado, Rio Tinto y el pueblo atacameño trabajan de manera conjunta para impulsar un desarrollo responsable de los recursos naturales, promoviendo el crecimiento productivo, la generación de empleo y el fortalecimiento del desarrollo territorial.

Gerónimo destacó la importancia en que el crecimiento de la actividad minera se traduzca también en oportunidades concretas para el pueblo, y resaltó que Olaroz Chico "es una comunidad que sostuvo históricamente una actitud de diálogo y acompañamiento al desarrollo minero, comprendiendo la relevancia estratégica que estos proyectos tienen para el crecimiento de la provincia y el país".

VISITA | MARIO GERÓNIMO SALUDA A JÉROME PÉCRESSE, CHIEF EXECUTIVE DE ALUMINIO Y LITIO DE RÍO TINTO.

En ese sentido, remarcó además la importancia de fortalecer los espacios de participación y diálogo institucional entre Estado, empresas y las comunidades atacameñas, entendiendo que estos procesos permiten consolidar un modelo de desarrollo más equilibrado, donde puedan contemplarse tanto las necesidades productivas como las realidades sociales y territoriales de la región.

Asimismo reafirmó su compromiso y el de la comunidad con la protección del medio ambiente y el cuidado del territorio, entendiendo que el desarrollo de las actividades productivas debe realizarse de manera responsable, respetando el equilibrio del ecosistema de la Puna y garantizando condiciones adecuadas para las generaciones presentes y futuras.

"Queremos que crezca la comunidad de Olaroz Chico y todas las comunidades aledañas, nuestro objetivo es que el desarrollo del litio sea una oportunidad para toda la Puna. Por eso impulsamos que los distintos sectores de la región, tanto en Jujuy como en Salta y Catamarca, donde opera Río Tinto, puedan desarrollarse y crecer a partir de la expansión de esta actividad".

Si bien la empresa realiza importantes inversiones que permiten el crecimiento y la expansión de los proyectos productivos, Gerónimo resaltó que desde la comunidad también se impulsa que ese desarrollo genere oportunidades reales en el territorio, mediante la generación de empleo local, oportunidades de capacitación, desarrollo de proveedores locales, fortalecimiento de la educación, desarrollo de infraestructura y mejoras en la calidad de vida de los pobladores, entendiendo que el desarrollo del litio "debe ir acompañado de un crecimiento integral para las comunidades".

CHARLA | INSTANCIA DE LA REUNIÓN ENTRE DIRECTIVOS DE RÍO TINTO Y FUNCIONARIOS DE LA PROVINCIA.

La experiencia que se viene construyendo en la Puna demuestra que es posible avanzar hacia un modelo de desarrollo basado en el diálogo, la cooperación institucional y los beneficios compartidos, donde el progreso de la industria, el acompañamiento del Estado y el fortalecimiento de las comunidades avancen de manera conjunta.

Por último, Gerónimo remarcó un principio fundamental que orienta el trabajo en el territorio: "No hay desarrollo minero posible sin desarrollo comunitario", y afirmó que se continuará promoviendo un modelo de crecimiento que integre inversión, respeto por el territorio y oportunidades reales para la región atacameñas.

La visita de los funcionarios y directivos de la empresa incluyó también un recorrido por las obras concretadas en colaboración con las inversiones mineras, entre ellas la Casa Artesanal (donde las mujeres tejen artesanalmente), cancha de césped sintético, polideportivo, la escuela primaria en construcción, puentes, el observatorio astronómico y otros avances producidos durante su gestión.