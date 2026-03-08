Tini llega con "Futtura" al norte de nuestro país

El próximo 16 de mayo a las 21, el Estadio Padre Ernesto Martearena será escenario de "Futttura", el nuevo espectáculo de Tini. Se trata de una propuesta artística y tecnológica que promete convertirse en uno de los eventos más importantes del año en el norte argentino.

Con una producción de gran escala, "Futtura" invita al público a vivir una experiencia diferente donde la música, la tecnología, el despliegue visual y una puesta en escena impactante se combinan para generar una noche inolvidable. El espectáculo está pensado como una experiencia inmersiva, con sonido de primer nivel, pantallas de gran formato, iluminación de última generación y una atmósfera diseñada para que el público sea parte activa del show.

Organizado por la productora salteña GOW Producciones sin Fronteras, el evento busca consolidarse como una referencia dentro de la agenda cultural y de entretenimiento de la región, convocando público de distintas provincias del norte argentino para compartir una propuesta innovadora y de alto nivel.

La magnitud de la producción y la expectativa que genera el evento posicionan a esta propuesta como uno de los espectáculos más esperados del año en la ciudad de Salta, con una convocatoria que promete reunir a miles de personas en una noche única.

Las entradas estándisponibles a través de la plataforma online: www.fullticket.com y en Jujuy, desde este martes, de manera presencial en el edificio de Diario El Tribuno de Jujuy (Belgrano 246).