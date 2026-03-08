Sutiaga destaca la labor de sus afiliadas

Hoy con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, Guido Flores, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines, delegación Jujuy (Sutiaga Jujuy) y en nombre de toda su comisión directiva, saluda a todas las mujeres que forman parte de la institución y que desempeñan, día a día, su labor con total profesionalismo y dedicación en todo el territorio provincial.

El sindicato, todos los años, está cumpliendo con un especial cronograma de actividades para agasajarlas, el cual incluirá momentos de encuentro entre mujeres, sorteos, juegos y obsequios.

Para el próximo mes (abril), el gremio festejará el Día del Empleado de Aguas donde también habrá muchas sorpresas.

8M | TRABAJADORAS DE AGUAS GASEOSAS EN PLENO FESTEJO.

Logros institucionales

Continúan los mejoramientos en la sede central del sindicato, "prácticamente construimos un edificio nuevo que cuenta con varias habitaciones completamente amobladas para albergar afiliados o familiares, creamos una oficina para reuniones, un comedor y se construyó y reacondicionó con gran esfuerzo el complejo polideportivo en barrio Norte, que cuenta con dos piletas, una cancha de básquet, dos chanchas de fútbol 5, una cancha de fútbol profesional, tres salones de usos múltiples, seis baños completamente equipados y más de 30 asadores", comentó Flores.

Además agrego que "la obra social que cubre a todos los trabajadores de Aguas Gaseosas, es una de la más importante de la provincia, cuenta con una cobertura del 100% para el afiliado".