"Solo el 12% de las mujeres que sufre violencia realiza la denuncia"

La referente de Mumalá Jujuy, Susana Rengifo, convocó a la marcha que se realizará este lunes a partir de las 17 desde la plaza Belgrano, para visibilizar la grave situación que atraviesan las mujeres y disidencias en Jujuy en el marco del Día de la Mujer. En ese contexto, señaló que sólo el 12% de las mujeres que sufre violencia realiza la denuncia y que el principal problema que hay en la provincia es que muchas veces "se descree" del relato de las víctimas.

En una entrevista con FM SOL, Rengifo aseguró que en el registro de su organización, que va desde el 1 de enero al 28 de febrero, ya se contabilizaron 36 femicidios y 127 intentos de femicidio en todo el país. "Esto es muy alarmante porque por cada femicidio estamos hablando de que hubo cinco tentativas de femicidio más o menos, o sea mujeres que se salvaron de esta situación. Son datos preocupantes teniendo en cuenta que a nivel nacional es como que toman muy a la ligera una problemática latente, una problemática que los distintos colectivos de mujeres han levantado bandera, han levantado la voz en la calle, y que es significativo volver a poner sobre la mesa esta discusión", indicó.

La dirigente social aseveró que no se trata de números "sino que son vidas de familias que fueron destruidas, ya que el conteo que se lleva adelante muestra que hasta ahora hay 24 niñas, niños y adolescentes que se han quedado sin sus madres". "Estamos también en emergencia, por eso queremos que se declare la emergencia ni una menos a nivel nacional y venimos también a reclamar que se aumenten las partidas presupuestarias y que se restituyan todos los programas que fueron eliminados. Por todo eso, este lunes nos movilizamos por diferentes razones, ya que venimos sufriendo un ataque constante desde la Nación, a las mujeres y disidencias", agregó.

Rengifo advirtió que en Jujuy la principal problemática que vienen debatiendo con las diferentes organizaciones se da en la recepción de las denuncias. Y añadió que en este momento les está pasando que cuando van a realizar una denuncia no se les cree que están atravesando situaciones de violencia y esto ocurre en todos los ámbitos, pero sobre todo en quienes reciben las denuncias, que es la Policía. "En muchas ocasiones le ha pasado a las víctimas que las revictimizaron, al no creerles que están atravesando una situación de violencia. Incluso, nosotros en el observatorio tenemos un porcentaje de solamente el 12% que llega a realizar la denuncia. Entonces, tenemos un problema grave, si las mujeres que están siendo asesinadas ni siquiera llegan a realizar la denuncia y encima las pocas que llegan tienen una revictimización por parte de la Policía, es poco probable que sigan denunciando", alertó.

Rengifo explicó que "cuando una mujer tiene un círculo de violencia y tiene muy marcados signos de manipulación es muy difícil que pueda llegar a denunciar y poder salir de ese espacio", y si encima se les ponen trabas es mucho más complicado. Le referente expresó que esto sucede "incluso con las otras mujeres que ven que una amiga está yendo a denunciar ochenta veces a la misma persona". "Según nuestros registros, la mitad de las mujeres que denuncian a sus agresores, estos ya tenían algún tipo de restricción. Tenían medidas de restricción y de igual forma asesinaron a las mujeres. Entonces, ¿qué certeza le das a la persona que va a llegar a hacer la denuncia si nos encontramos en esta situación? Necesitamos volver a tener toda esa estructura que teníamos y mejorarla mucho más", reclamó la integrante de Mumalá Jujuy.

Consultada sobre el impacto de los discursos de odio en la violencia de género, mencionó que tanto el presidente Javier Milei como su entorno tienen una postura "muy agresiva" y que este tipo de relatos "repercuten directamente en que se sigan perpetrando los diferentes tipos de violencia, porque no hay que pasar por alto que después de todos esos discursos que se van replicando a nivel nacional o en las diferentes provincias, empiezan a suceder de repente más casos de agresión en contra del colectivo Lgtbiq. Por ejemplo, esto de colgar cuerpos como chiste o los chistes de violación terminan avalando esa conducta y después es difícil de pararla", ejemplificó.

Rengifo reclamó que se tomen medidas porque las mujeres siguen siendo asesinadas, las familias siguen siendo destruidas, y esto no termina. "Atravesamos un problema porque a nivel nacional no tenemos distribución de recursos y en la mayoría de las provincias también son escasos. Entonces si nosotros estamos pensando en que ni siquiera en la capital jujeña hay recursos para poder cubrir todo esto, en el interior es mucho más complejo. Estos problemas muchas veces lo terminan solucionando las organizaciones o las familias que se terminan movilizando para poder conseguir que se visibilice. Lastimosamente esto está pasando después de que ocurrieron casos como los de Tamara Fierro o Daniela Mamaní".

La militante sostuvo que "es urgente tomar medidas específicas para combatir la violencia de género porque no tuvieron un lugar relevante dentro de las propuestas de campaña de ningún espacio". Y concluyó: "Yo creo que siempre se intenta instalar que nosotras tenemos la culpa, como también pasa con por ejemplo con la baja en los índice de natalidad o con que muchas relaciones se terminan porque las mujeres no se aguantan los vínculos. Nosotras somos ciudadanas como todos los demás, que tienen un trabajo que tienen estudios, que tienen un montón de cosas que hacer y aparte también nos está azotando la crisis económica, ya que la mayoría está buscando otras salidas laborales, por lo que nos queda poco tiempo para militar la causa. De todos modos, seguimos convocando y organizándonos para salir a visibilizar todas estas problemáticas y que no se pasen por alto".