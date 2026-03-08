Remisero perdió el control del rodado y colisionó a motociclista

Un remis y una motocicleta protagonizaron un siniestro vial y de manera fortuita solo hubo que lamentar daños materiales, en la ciudad de San Pedro.

Según fuentes consultadas por este matutino, el hecho tuvo lugar el pasado viernes alrededor de las 13 sobre un tramo de la ruta nacional N°34, en inmediaciones del puente de la mencionada ciudad ramaleña.

Fue en esas circunstancias que el conductor de un automóvil Volkswagen Voyage se desplazaba por el sector, cuando colisionó con una motocicleta de 125 cc de cilindradas que circulaba en el mismo sentido.

Personal del Same se constituyó de inmediato y al asistir al motociclista constató que de manera fortuita no registraba lesiones de consideración, por lo que no fue necesario derivarlo a un centro de salud.

Efectivos policiales se presentaron en el lugar y al entrevistarse con el conductor del rodado de mayor porte, éste refirió que cumplía el servicio de remis y que al momento del incidente se dirigía desde la ciudad capital hasta Libertador General San Martín, pero perdió el control del rodado y salió de la calzada, sin poder maniobrar.

Personal de Seguridad Vial sometió al trabajador del volante a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 27°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.