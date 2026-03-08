Perseverancia, sueños y una historia de superación

En el marco del Mes de la Mujer, el streaming de El Tribuno de Jujuy recibió a una de las deportistas más destacadas de la provincia: Brenda "La Pumita" Carabajal, boxeadora profesional, campeona mundial y referente del deporte jujeño. En una charla íntima, la pugilista repasó sus comienzos, las dificultades que enfrentó en un ámbito históricamente masculino y los sueños que fue cumpliendo a lo largo de su carrera.

Carabajal recordó que su ingreso al mundo del boxeo no fue sencillo. "En ese momento era un ambiente completamente dominado por hombres y era difícil que una mujer quisiera dedicarse a competir y hacer una carrera profesional", explicó. A pesar de las barreras culturales y sociales, su determinación fue más fuerte.

Uno de los desafíos más importantes fue convencer a su propia familia. "Para mi mamá era difícil ver que su hija decidiera subir al ring, enfrentar peleas duras o salir con golpes. Pero con el tiempo entendió que era lo que yo quería", relató.

La campeona también recordó sus primeros años de entrenamiento, cuando debía viajar desde El Carmen para practicar en la capital jujeña. Muchas veces, confesó, se sentía invisible dentro del gimnasio. "Era complicado llegar y sentir que no estabas siendo vista. Pero la perseverancia fue lo que me permitió seguir adelante", dijo.

Esa constancia dio sus frutos. Uno de los momentos más importantes de su carrera ocurrió en abril de 2019, cuando en Atlantic City logró consagrarse campeona mundial. "Ese día quedará siempre en mi memoria. Sentí que era cumplir un sueño por el que había trabajado durante muchos años", recordó emocionada.

Para Carabajal, el título representó mucho más que un logro deportivo. "Fue sacarme una mochila. Sentí que había cumplido una misión después de tantos años de esfuerzo y sacrificio", expresó.

A la hora de dedicar ese triunfo, fue clara: "Se lo dediqué a mí misma y también a mi familia, que siempre estuvo acompañando el proceso, incluso cuando al principio no estaban convencidos".

Pero Brenda es mucho más que la boxeadora que el público ve sobre el ring. Fuera del deporte, se define como una persona inquieta y curiosa, siempre en búsqueda de nuevos desafíos. Actualmente está a punto de recibirse tras retomar estudios que había dejado pendientes hace años, y también es enfermera profesional.

Además, desarrolló junto a su pareja un emprendimiento gastronómico de pastas artesanales, "La Palma Soleña", y recientemente comenzó a involucrarse en la vida política y social de la provincia.

"Creo que soy una persona muy intensa, que siempre está buscando aprender algo nuevo. Me acostumbré desde muy chica a ser independiente", explicó.

Sobre las dificultades que atravesó a lo largo de su vida, aseguró que el boxeo le enseñó una lección fundamental: levantarse siempre. "Este deporte te enseña que no tenés opción de quedarte abajo. La única opción es levantarte y seguir", afirmó.

Finalmente, reflexionó sobre el espíritu de la mujer jujeña, a quien definió como fuerte y resiliente. "Jujuy tiene una cultura del trabajo muy fuerte. Desde la casa, desde la familia, uno aprende a seguir intentando y a no rendirse", señaló.

Mirando hacia atrás, la Brenda adolescente que soñaba con un campeonato mundial quizás no imaginaba todo lo que vendría después. Sin embargo, hoy siente que gran parte de sus objetivos se cumplieron.

"Sé de dónde vengo y todo lo que me costó. Por eso cada logro tiene un valor enorme", concluyó.