Otorgarán becas de estudio

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) anunció el lanzamiento de cinco becas destinadas a la formación de personas trabajadoras rurales y productores. Esta iniciativa es posible gracias a la firma de un convenio marco de colaboración firmado el pasado 24 de febrero entre el presidente de la entidad, Abel Guerrieri, y el titular de la Fundación de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Santiago Alem.

La Diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias, dictada por la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina tendrá una duración de cinco meses, desde abril hasta mediados de julio. Se desarrollará bajo una modalidad híbrida que combina clases vía Zoom con tres encuentros especiales transmitidos desde la sede de la UCA en Puerto Madero (Caba), a los cuales se podrá asistir de forma presencial o virtual.

Las becas otorgadas cubren la totalidad de los costos de inscripción y la participación del alumno. El objetivo central de esta formación es brindar herramientas clave para comprender, analizar y participar activamente en el diseño de políticas públicas orientadas al sector agropecuario.

Las personas interesadas deben tener entre 18 y 30 años, contar con título secundario y una recomendación de personas trabajadoras o empleadores registrados en el Renatre. Además, es necesario poseer acceso a una computadora o dispositivo móvil con conexión a internet estable, y conocimientos digitales básicos. Para participar, es necesario completar el formulario de inscripción y firmar una carta de compromiso, disponible en https://forms.gle/CckHs9LbC8HtTiuo9.

Las postulaciones se encuentran abiertas hasta el 24 del corriente. Para conocer más sobre las acciones, programas y servicios del Registro, ingresar a www.renatre.org.ar y seguir las redes sociales oficiales @renatreinforma.