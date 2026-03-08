Mujeres que transforman toda la realidad

La participación femenina en la vida social, económica y política es clave para construir comunidades más justas y con mayores oportunidades para todos.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada provincial Gisel Bravo reflexiona sobre el rol que cumplen las mujeres en la sociedad actual y la importancia de fortalecer espacios de participación, acompañamiento y desarrollo. Desde su trabajo legislativo y territorial, destaca el compromiso de las mujeres jujeñas que día a día impulsan cambios reales en sus comunidades.

Gisel Bravo Diputada Provincial, expresó que "cada 8 de marzo nos invita a reflexionar sobre el camino recorrido por las mujeres y también sobre los desafíos que todavía tenemos por delante. El Día Internacional de la Mujer no es solo una fecha simbólica, sino una oportunidad para reconocer el enorme aporte que las mujeres realizan todos los días en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

A lo largo de los años, las mujeres han logrado abrirse camino en espacios que antes parecían inaccesibles. Hoy las vemos participando activamente en la educación, la salud, la producción, el trabajo comunitario, el emprendimiento y también en la política, aportando miradas, experiencias y sensibilidad social que enriquecen cada uno de estos ámbitos".

"En nuestra provincia, las mujeres cumplen un rol fundamental en el entramado social. En cada barrio encontramos mujeres que organizan, que acompañan, que gestionan soluciones y que sostienen a sus familias con esfuerzo y compromiso. Muchas de ellas también impulsan proyectos productivos, participan en organizaciones sociales o lideran iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de sus comunidades.

Desde la política tenemos la responsabilidad de acompañar ese protagonismo creciente y de generar herramientas que permitan que cada mujer pueda desarrollarse con igualdad de oportunidades. Promover la participación femenina no es solo una cuestión de justicia, sino también una condición necesaria para construir políticas públicas más humanas, más cercanas y más comprometidas con la realidad.

También es fundamental seguir fortaleciendo políticas que protejan a nuestras mujeres y que garanticen el cuidado de las infancias, porque sabemos que una sociedad que cuida a sus niños y respeta a sus mujeres es una sociedad que construye futuro.

En mi trabajo diario tengo la oportunidad de compartir con mujeres de distintos sectores que, con enorme vocación, dedican su tiempo a ayudar a otros, a generar oportunidades y a impulsar cambios positivos en sus comunidades. Ese compromiso demuestra que cuando las mujeres se organizan y participan, las transformaciones se vuelven posibles.

Este 8 de marzo es, entonces, una oportunidad para reconocer esa fuerza colectiva y para reafirmar el compromiso de seguir construyendo una provincia donde las mujeres puedan desarrollarse plenamente, con respeto, igualdad y oportunidades. Porque cuando las mujeres avanzan, avanza toda la sociedad" dijo.