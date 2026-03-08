"Muchacho que vas cantando" estará en Palpalá

Ramón "Palito" Ortega, uno de los íconos más grandes de la música popular argentina, llega a Jujuy con un show inolvidable, titulado "Muchacho que vas cantando".

Tendrá lugar en el Microestadio Palpalá, el 28 de este mes a las 21.

El artista tucumano, dueño de una trayectoria que marcó generaciones enteras con clásicos como "La felicidad", "Un muchacho como yo" y "Corazón contento", promete una noche cargada de nostalgia, emoción y fiesta.

Palito inició su camino desde lo más humilde, hasta convertirse en protagonista del Club del Clan, figura del cine con 27 películas, director, empresario y productor.

A lo largo de su vida compartió escenarios con grandes como Frank Sinatra, y sigue vigente.

Con más de 48 discos editados, premios Gardel, Grammy a la Excelencia Musical y reconocimientos en todo el continente, Ortega se mantiene como "El Rey" indiscutido de la canción popular.

Jujuy es una parada especial

El público jujeño tendrá la oportunidad única de ser parte de esta gira histórica, en la que Palito Ortega se presenta con "Muchacho que vas cantando" tras agotar localidades en el Luna Park, Gran Rex, Teatro ópera y otros teatros de todo el país.

Las entradas están en venta en planetaunotickets.