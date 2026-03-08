"Mi función no es solo enseñar sino también acompañar a los estudiantes"

En el marco del Día Internacional de la Mujer, María Roxana Bazán, profesora de enseñanza primaria en la Escuela Modelo de Educación Integral (Emdei) y secretaria de supervisión de nivel primario, cargo que desempeña por la tarde en el Ministerio de Educación de la provincia, contó que su función no es solo enseñar contenidos, sino acompañar a los niños y niñas, en una de sus etapas más importantes de sus vidas. "En el aula tratamos de aprender juntos, de preguntar, de pensar y también de crecer como personas. Para mí ser docente es una vocación muy grande, porque cada día uno deja un poquito de sí mismo en cada estudiante", manifestó.

El rol de la mujer

"Las mujeres tenemos un rol muy importante en la educación porque muchas veces somos quienes acompañamos a los estudiantes en sus primeros pasos en la escuela. Nuestro trabajo no solo tiene que ver con enseñar, sino también con escuchar, comprender y transmitir valores como el respeto, la empatía y la convivencia. Desde el aula tratamos de formar no solo estudiantes, sino buenas personas", remarcó Bazán.

Por otra parte, la docente se refirió a la igualdad laboral en la actualidad y comentó que "como sociedad hemos avanzado mucho en el reconocimiento del lugar de la mujer, pero todavía quedan desafíos. Todavía hay situaciones de desigualdad que debemos seguir transformando. Por eso la educación es tan importante, porque es el espacio donde podemos enseñar a las nuevas generaciones a convivir desde el respeto y la igualdad" Y agregó que "la igualdad real se construye principalmente a través de la educación y de la conciencia social. Cuando desde chicos aprendemos a respetarnos, a valorar las diferencias y a entender que todos tenemos los mismos derechos, estamos dando pasos muy importantes para construir una sociedad más justa".

Por último, Bazán dejo un claro y sentido mensaje para sus pares y dijo: "a mis colegas y nuevas generaciones les diría que nunca dejemos de creer en lo importante que es nuestro trabajo. Educar no es solo enseñar contenidos, es acompañar, escuchar, orientar y muchas veces ser un sostén para los estudiantes. Cada pequeño gesto en el aula puede marcar una gran diferencia en la vida de un niño o una niña".