Maratón de ritmos hoy en el Parque Urbano de Alto Comedero

En el marco de las actividades organizadas por el Día Internacional de la Mujer, el Parque Urbano del barrio Tupac Amaru será escenario de una propuesta pensada para celebrar, compartir y disfrutar del movimiento.

Este domingo 8 de marzo se realizará la Maratón de Ritmos "YoSoyElParque", una jornada que invita a la comunidad a sumarse a una tarde llena de música y energía.

La actividad se desarrollará de 15 a 19 y contará con la presencia de profesores invitados que animarán el encuentro con diferentes estilos musicales y coreografías, generando un ambiente dinámico y participativo para todas las edades.

Una tarde de música y encuentro

La iniciativa propone convertir el espacio público en un punto de reunión donde vecinos y vecinas puedan disfrutar del baile, la actividad física y el intercambio en un clima festivo.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad y busca promover la participación activa, invitando a asistir en grupo, ya sea con amigas, en familia de todas las edades.

De esta manera, la jornada se plantea como una oportunidad para compartir una experiencia recreativa que combine movimiento, bienestar y encuentro social.

Una propuesta inclusiva

La actividad forma parte de una política deportiva inclusiva orientada a fomentar la participación y visibilizar el rol fundamental de la mujer en el ámbito deportivo y en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Como gesto simbólico en conmemoración de la fecha, se invita a quienes asistan a concurrir con una prenda de color morado, tonalidad que representa la lucha por la igualdad de derechos.

La Maratón de Ritmos se proyecta como mucho más que una clase al aire libre: será un espacio de expresión, unión y celebración colectiva, pensado para fortalecer la participación y compartir el Día Internacional de la Mujer a pura fiesta.